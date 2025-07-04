Підрозділи Сил безпілотних систем вразили 862 ворожі цілі за добу. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби 03.07–04.07 підрозділи угруповання СБС уразили 862 унікальні цілі противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сил безпілотних систем.

Зокрема:

181 одиницю особового складу, з яких 101 – ліквідовано;

69 одиниць автомобільної техніки та 26 мотоциклів;

26 артилерійських систем, 10 одиниць бронетехніки та 5 танків.

Крім того, знищено 84 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 27 точок вильоту операторів БПЛА.