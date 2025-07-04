УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14956 відвідувачів онлайн
Новини Результати роботи підрозділів СБС
326 2

Підрозділи Сил безпілотних систем вразили 862 ворожі цілі за добу. ІНФОГРАФІКА

бпла,зсу,дрони

Упродовж доби 03.07–04.07 підрозділи угруповання СБС уразили 862 унікальні цілі противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сил безпілотних систем.

Зокрема:

  • 181 одиницю особового складу, з яких 101 – ліквідовано;
  • 69 одиниць автомобільної техніки та 26 мотоциклів;
  • 26 артилерійських систем, 10 одиниць бронетехніки та 5 танків.

Крім того, знищено 84 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 27 точок вильоту операторів БПЛА.

сбс

Автор: 

безпілотник (4461) знищення (7740) Сили безпілотних систем (131)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У нас під особистим контролем і командуванням підараса Земленського деградація всього: державного управління, дипломатії, кадрової політики, ЗСУ, повітряних сил, і тут ППО ніяк не виключення.
показати весь коментар
04.07.2025 20:43 Відповісти
Чого торкнулася рука ЗЕлених вурдалаків- все перетворилось на лайно. Навколо смерть, кров і лайно. І регочуть ЗЕлені гієни
показати весь коментар
04.07.2025 20:44 Відповісти
 
 