Саммит Молдова-ЕС осудил войну РФ против Украины
Европейский Союз и Молдова на совместном саммите подписали декларацию, в которой осудили войну РФ против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В документе указано, что ЕС и Молдова тесно сотрудничают на фоне угроз региональной безопасности, которые вызваны военной агрессией России против Украины.
"Мы вновь заявляем о нашем решительном осуждении военной агрессии России против Украины. В этом контексте мы вместе противодействуем этим угрозам и подтверждаем непоколебимую поддержку ЕС суверенитета, стабильности, устойчивости и экономического развития Молдовы", - сказано в документе.
Кроме того, ЕС подтверждает поддержку Молдове в противостоянии гибридным атакам со стороны России - кибератакам, использованию энергетики, как оружия, и попыткам вмешаться в избирательные процессы.
"Мы решительно осуждаем постоянные и растущие гибридные угрозы со стороны России, направленные на подрыв демократических выборов в Молдове, а также использование масштабной избирательных коррупционных схем через местных посредников. Мы решительно осуждаем продолжение использования Россией энергии в качестве оружия, направленное на дестабилизацию политической ситуации в Молдове", - сказано в декларации.
Также ЕС и Молдова в декларации подтвердили требование к России немедленно вывести все вооруженные формирования с территории временно оккупированного Приднестровья.
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П.с. це їх робота, саміти балакати, а навіщо редакторині і блогерині цьому присвячують окрему статтю??? Невже недостатньо написати перелік хто і шо коли сказав хороше про Україну.
Накуя зустрічались? Можна в онлайні потужніше і рішучеше засудити. А що, до посилення тиску не хватило келиха?