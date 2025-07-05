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Саммит Молдова-ЕС осудил войну РФ против Украины

молдова,єс

Европейский Союз и Молдова на совместном саммите подписали декларацию, в которой осудили войну РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В документе указано, что ЕС и Молдова тесно сотрудничают на фоне угроз региональной безопасности, которые вызваны военной агрессией России против Украины.

"Мы вновь заявляем о нашем решительном осуждении военной агрессии России против Украины. В этом контексте мы вместе противодействуем этим угрозам и подтверждаем непоколебимую поддержку ЕС суверенитета, стабильности, устойчивости и экономического развития Молдовы", - сказано в документе.

Кроме того, ЕС подтверждает поддержку Молдове в противостоянии гибридным атакам со стороны России - кибератакам, использованию энергетики, как оружия, и попыткам вмешаться в избирательные процессы.

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"Мы решительно осуждаем постоянные и растущие гибридные угрозы со стороны России, направленные на подрыв демократических выборов в Молдове, а также использование масштабной избирательных коррупционных схем через местных посредников. Мы решительно осуждаем продолжение использования Россией энергии в качестве оружия, направленное на дестабилизацию политической ситуации в Молдове", - сказано в декларации.

Также ЕС и Молдова в декларации подтвердили требование к России немедленно вывести все вооруженные формирования с территории временно оккупированного Приднестровья.

Автор: 

Молдова (1896) Евросоюз (17358)


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Топ комментарии
+3
Рішуче засудили.
Накуя зустрічались? Можна в онлайні потужніше і рішучеше засудити. А що, до посилення тиску не хватило келиха?
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05.07.2025 00:05 Ответить
+2
Ну всім же ж одразу легше
П.с. це їх робота, саміти балакати, а навіщо редакторині і блогерині цьому присвячують окрему статтю??? Невже недостатньо написати перелік хто і шо коли сказав хороше про Україну.
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05.07.2025 00:04 Ответить
+1
Для посилення тиску треба щось міцніше і не келихами, а чарками
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05.07.2025 00:15 Ответить
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Ну всім же ж одразу легше
П.с. це їх робота, саміти балакати, а навіщо редакторині і блогерині цьому присвячують окрему статтю??? Невже недостатньо написати перелік хто і шо коли сказав хороше про Україну.
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05.07.2025 00:04 Ответить
Рішуче засудили.
Накуя зустрічались? Можна в онлайні потужніше і рішучеше засудити. А що, до посилення тиску не хватило келиха?
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05.07.2025 00:05 Ответить
Для посилення тиску треба щось міцніше і не келихами, а чарками
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05.07.2025 00:15 Ответить
Для покемонії це сабьітіє - їм кілограма три грошей привезли в чумадані щоб вони рівно сиділи .
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05.07.2025 02:41 Ответить
Краще засудiть Байдена та Монiку Левiнськи, як усi нормальнi люди роблять!
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05.07.2025 00:32 Ответить
Покемони проти війни! Але нажаль молдова це придаток рашки - їм прийдеться або воювати або смоктати. Вони готові до другого варіанту бо більшість покемонів не вважають себе ані молдованами вигаданими совком ані румунами.
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05.07.2025 02:31 Ответить
Молдові привезли цілий чумадан грошей аж піцот мульйонів. Євросоюз дає під 3% а мальдаванам дають кредити під 15% .. дальбайоби набрали машин і житла в кредити не забезпечені економікою.. мамалигу не купують, через роки три чотири треба віддавати і тут прийде на поміч Далдон додон який скаже ми івропу в попу. І знову на мамалигу.
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05.07.2025 02:35 Ответить
По хорошому зараз треба розгромити тираспільский гнійник і ввести війська в молдову! Не звертаючи увагу на ГЛИБОКЕ ЗАНЕПОКОЖННЯ.
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05.07.2025 02:43 Ответить
Потужно!!! Зразу відчувається допомога!!!
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05.07.2025 03:44 Ответить
Ну, тепер вже точно буде повний капєц кацапії!
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05.07.2025 07:36 Ответить
І який "вихлоп" від тих декларацій? Москалі з переляку повтікають і втопляться в болоті?
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05.07.2025 07:41 Ответить
 
 