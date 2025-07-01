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Новости Членство Украины в ЕС
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Еврокомиссия о вступлении Украины и Молдовы в ЕС: Решение о разъединении должны принимать государства-члены ЕС

еврокомиссия

Европейская комиссия не выступает за разъединение Украины и Молдовы в процессе переговоров о членстве в Европейском Союзе, а решение по этому поводу должны принимать сами государства-члены ЕС.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Наша позиция в этом контексте абсолютно четкая: мы не призываем к отделению Молдовы. Это решение должны принять государства-члены, если они пожелают этого", - подчеркнул Мерсье.

Он подчеркнул, что Еврокомиссия стремится поддерживать и Украину, и Молдову на пути к вступлению, в частности политически, технически и финансово.

"Мы действительно пытаемся поставить все государства-члены в такую позицию, чтобы они могли принять положительное решение по Украине и Молдове относительно открытия первого кластера - кластера по фундаментальным вопросам. И мы твердо стоим на стороне Молдовы и Украины", - добавил спикер.

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Еврокомиссия (1474) Молдова (1894) членство в ЕС (1079)


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Все це спектакль для тупих. Спочатку причепили нам Грузію. Та обісралась і відвалилась. Тут же вчепили Молдову. Нам що - поводир треба? Вишукуються приводи щоб вимучити і лишити на порозі.
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01.07.2025 14:47 Ответить
Ти дебілка чи кацапка ? Бо таких тупих українок я не зустрічав.
Молдова зараз випереджає нас за темпами реформ
Тому це не Молдову до нас причепили ,а нас усілякі підкацапники типу орбана - хочуть відчипити
Не плутай.
Хоча тобі з Іспанії мабудь погано видно
То ти приїдь ,якщо і не в Україну, то бодай в країну яка дійсно допомагає Україні і ЗСУ
Як от Чехія
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01.07.2025 14:58 Ответить
А з Чехії все добре видно ? Може краще переїхати до України
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01.07.2025 15:16 Ответить
 
 