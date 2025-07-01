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Новини Членство України в ЄС
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Єврокомісія щодо вступу України та Молдови в ЄС: Рішення про роз’єднання мають ухвалювати держави-члени ЄС

єврокомісія

Європейська комісія не виступає за роз’єднання України та Молдови в процесі перемовин про членство в Європейському Союзі, а рішення з цього приводу мають ухвалювати самі держави-члени ЄС.

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Наша позиція в цьому контексті абсолютно чітка: ми не закликаємо до відокремлення Молдови. Це рішення мають ухвалити держави-члени, якщо вони забажають цього", - наголосив Мерсьє.

Він підкреслив, що Єврокомісія прагне підтримувати і Україну, і Молдову на шляху до вступу, зокрема політично, технічно та фінансово.

"Ми справді намагаємося поставити всі держави-члени в таку позицію, щоб вони могли ухвалити позитивне рішення щодо України та Молдови стосовно відкриття першого кластера - кластера з фундаментальних питань. І ми твердо стоїмо на боці Молдови та України", - додав речник.

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Все це спектакль для тупих. Спочатку причепили нам Грузію. Та обісралась і відвалилась. Тут же вчепили Молдову. Нам що - поводир треба? Вишукуються приводи щоб вимучити і лишити на порозі.
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01.07.2025 14:47 Відповісти
Ти дебілка чи кацапка ? Бо таких тупих українок я не зустрічав.
Молдова зараз випереджає нас за темпами реформ
Тому це не Молдову до нас причепили ,а нас усілякі підкацапники типу орбана - хочуть відчипити
Не плутай.
Хоча тобі з Іспанії мабудь погано видно
То ти приїдь ,якщо і не в Україну, то бодай в країну яка дійсно допомагає Україні і ЗСУ
Як от Чехія
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01.07.2025 14:58 Відповісти
А з Чехії все добре видно ? Може краще переїхати до України
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01.07.2025 15:16 Відповісти
 
 