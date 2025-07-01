Єврокомісія щодо вступу України та Молдови в ЄС: Рішення про роз’єднання мають ухвалювати держави-члени ЄС

Європейська комісія не виступає за роз’єднання України та Молдови в процесі перемовин про членство в Європейському Союзі, а рішення з цього приводу мають ухвалювати самі держави-члени ЄС.

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Наша позиція в цьому контексті абсолютно чітка: ми не закликаємо до відокремлення Молдови. Це рішення мають ухвалити держави-члени, якщо вони забажають цього", - наголосив Мерсьє.

Він підкреслив, що Єврокомісія прагне підтримувати і Україну, і Молдову на шляху до вступу, зокрема політично, технічно та фінансово.

"Ми справді намагаємося поставити всі держави-члени в таку позицію, щоб вони могли ухвалити позитивне рішення щодо України та Молдови стосовно відкриття першого кластера - кластера з фундаментальних питань. І ми твердо стоїмо на боці Молдови та України", - додав речник.

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