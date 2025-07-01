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Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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Єврокомісія про "референдум" Угорщини щодо членства України в ЄС: Національні консультації є справою національної влади

Єврокомісія про

У Європейській комісії заявили, що "взяли до уваги" результати так званого референдуму щодо членства України в ЄС, проведеного Угорщиною, однак зауважили, що "національні консультації є справою національної влади".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

"Щодо національних консультацій, які відбулися в Угорщині, наша позиція дуже чітка. Ми беремо до уваги результати цієї національної консультації. Уряд Угорщини скликав і організував цю необов'язкову консультацію, і, як ви знаєте, національні консультації є справою національної влади", – заявив Мерсьє.

За його словами, тепер угорський уряд має "пояснити, як вони хотіли б просуватися далі".

"З нашого боку все абсолютно зрозуміло. Україна здійснює реформи в надзвичайно складних обставинах, які тільки можна собі уявити. Комісія дійшла висновку, що Україна виконала критерії для відкриття першого кластеру, а саме кластеру з фундаментальних питань", – зауважив Мерсьє.

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Він додав, що у Брюсселі позитивно оцінили план України щодо інтеграції національних меншин, який відповідає занепокоєнням її сусідів.

"Ми завжди відстоювали підхід, заснований на досягненнях, коли йдеться про процес розширення, і в цьому випадку немає жодних об’єктивних причин, щоб заперечувати проти відкриття кластеру з фундаментальних питань. Коли країну-кандидата стримують без об’єктивних підстав, попри те, що вона виконала критерії, – уся політика розширення втрачає довіру", – наголосив Мерсьє.

Речник також висловив сподівання стосовно можливості "дуже скоро відкрити перший кластер".

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Нагадаємо, раніше в уряді Угорщини оголосили результати так званого "референдуму" щодо вступу України в ЄС та заявили, що "проти" висловилися 95% тих, хто голосував.

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Угорщина (2365) Єврокомісія (2192) членство в ЄС (1319)


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Угорці нам друзі?
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01.07.2025 14:38 Відповісти
З чого б це раптом? Угорська влада неодноразово прямим такстом заявляла, що є ворогом України.
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01.07.2025 14:42 Відповісти
Добре, що шукаєте букву закона коли треба виправдати свою пасивність. З вашою буквою закона кацапи мають всіх в одне місце. Кацапи вибрали вам по закону свого трампа. А ви далі риєтесь у папірцях статутів і параграфів замість прижучити Орбана щов вищав, як кнур при кастрації.
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01.07.2025 14:41 Відповісти
Дурко, "Взяли до уваги" це аналог "ваш дзвінок дуже важливий для нас, залишайтесь на лінії"
От наприклад, я взяв до уваги твій підкацапний вкид проти ЄС
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01.07.2025 14:44 Відповісти
Шах, і мат.....
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01.07.2025 14:42 Відповісти
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01.07.2025 14:47 Відповісти
Там потрібен цілий консиліум, причому медичний!
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01.07.2025 15:32 Відповісти
 
 