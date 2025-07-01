Єврокомісія про "референдум" Угорщини щодо членства України в ЄС: Національні консультації є справою національної влади

У Європейській комісії заявили, що "взяли до уваги" результати так званого референдуму щодо членства України в ЄС, проведеного Угорщиною, однак зауважили, що "національні консультації є справою національної влади".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

"Щодо національних консультацій, які відбулися в Угорщині, наша позиція дуже чітка. Ми беремо до уваги результати цієї національної консультації. Уряд Угорщини скликав і організував цю необов'язкову консультацію, і, як ви знаєте, національні консультації є справою національної влади", – заявив Мерсьє.

За його словами, тепер угорський уряд має "пояснити, як вони хотіли б просуватися далі".

"З нашого боку все абсолютно зрозуміло. Україна здійснює реформи в надзвичайно складних обставинах, які тільки можна собі уявити. Комісія дійшла висновку, що Україна виконала критерії для відкриття першого кластеру, а саме кластеру з фундаментальних питань", – зауважив Мерсьє.

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Він додав, що у Брюсселі позитивно оцінили план України щодо інтеграції національних меншин, який відповідає занепокоєнням її сусідів.

"Ми завжди відстоювали підхід, заснований на досягненнях, коли йдеться про процес розширення, і в цьому випадку немає жодних об’єктивних причин, щоб заперечувати проти відкриття кластеру з фундаментальних питань. Коли країну-кандидата стримують без об’єктивних підстав, попри те, що вона виконала критерії, – уся політика розширення втрачає довіру", – наголосив Мерсьє.

Речник також висловив сподівання стосовно можливості "дуже скоро відкрити перший кластер".

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Нагадаємо, раніше в уряді Угорщини оголосили результати так званого "референдуму" щодо вступу України в ЄС та заявили, що "проти" висловилися 95% тих, хто голосував.