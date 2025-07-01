Еврокомиссия о "референдуме" Венгрии о членстве Украины в ЕС: Национальные консультации являются делом национальных властей

В Европейской комиссии заявили, что "приняли во внимание" результаты так называемого референдума о членстве Украины в ЕС, проведенного Венгрией, однако отметили, что "национальные консультации являются делом национальной власти".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.

"Относительно национальных консультаций, которые состоялись в Венгрии, наша позиция очень четкая. Мы принимаем во внимание результаты этой национальной консультации. Правительство Венгрии созвало и организовало эту необязательную консультацию, и, как вы знаете, национальные консультации являются делом национальной власти", - заявил Мерсье.

По его словам, теперь венгерское правительство должно "объяснить, как они хотели бы продвигаться дальше".

"С нашей стороны все абсолютно понятно. Украина осуществляет реформы в чрезвычайно сложных обстоятельствах, которые только можно себе представить. Комиссия пришла к выводу, что Украина выполнила критерии для открытия первого кластера, а именно кластера по фундаментальным вопросам", - отметил Мерсье.

Также читайте: Орбан: ЕС "обманывает и обманывает" украинцев. Они обещают им что-то, что не является возможным

Он добавил, что в Брюсселе положительно оценили план Украины по интеграции национальных меньшинств, который соответствует беспокойству ее соседей.

"Мы всегда отстаивали подход, основанный на достижениях, когда речь идет о процессе расширения, и в этом случае нет никаких объективных причин, чтобы возражать против открытия кластера по фундаментальным вопросам. Когда страну-кандидата сдерживают без объективных оснований, несмотря на то, что она выполнила критерии, - вся политика расширения теряет доверие", - подчеркнул Мерсье.

Спикер также выразил надежду относительно возможности "очень скоро открыть первый кластер".

Также читайте: Орбан радуется, что поляки меньше поддерживают вступление Украины в ЕС: "Большой поворот, Европа просыпается!"

Напомним, ранее в правительстве Венгрии объявили результаты так называемого "референдума" по вступлению Украины в ЕС и заявили, что "против" высказались 95% голосовавших.