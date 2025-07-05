Украина рассчитывает на следующей неделе договориться с партнерами о поддержке энергоресурсами, - Зеленский

Украина рассчитывает на следующей неделе договориться с партнерами относительно поддержки энергоресурсами.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что в субботу, 5 июля, он заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги по коммуникации с европейскими партнерами.

"У нас есть перечень абсолютно четких целей в подготовке к следующему отопительному сезону. Есть вещи, о которых я говорил на самом высоком политическом уровне с лидерами Европы. Сейчас на уровне МИД, также Министерства энергетики и "Нафтогаза" наши договоренности готовятся к реализации. Рассчитываем, что уже на следующей неделе в рамках конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Италии, наши чиновники смогут подписать соответствующие соглашения с нашими партнерами, чтобы обеспечивать Украину энергоресурсами. Продолжим эту работу", - заявил глава государства.

Зеленский выразил благодарность партнерам Украины, которые помогают и готовы масштабировать поддержку в области энергетики.

"Энергетическая устойчивость - это фундамент устойчивости всей страны", - добавил глава государства.

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