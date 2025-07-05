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Новости Отопительный сезон
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Украина рассчитывает на следующей неделе договориться с партнерами о поддержке энергоресурсами, - Зеленский

зеленский об энергоресурсах для Украины

Украина рассчитывает на следующей неделе договориться с партнерами относительно поддержки энергоресурсами.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что в субботу, 5 июля, он заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги по коммуникации с европейскими партнерами.

"У нас есть перечень абсолютно четких целей в подготовке к следующему отопительному сезону. Есть вещи, о которых я говорил на самом высоком политическом уровне с лидерами Европы. Сейчас на уровне МИД, также Министерства энергетики и "Нафтогаза" наши договоренности готовятся к реализации. Рассчитываем, что уже на следующей неделе в рамках конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Италии, наши чиновники смогут подписать соответствующие соглашения с нашими партнерами, чтобы обеспечивать Украину энергоресурсами. Продолжим эту работу", - заявил глава государства.

Зеленский выразил благодарность партнерам Украины, которые помогают и готовы масштабировать поддержку в области энергетики.

"Энергетическая устойчивость - это фундамент устойчивости всей страны", - добавил глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21136) отопительный сезон (530) энергоресурсы (1)


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Топ комментарии
+11
У нас є перелік абсолютно чітких цілей у підготовці до наступного опалювального сезону

Все - запасайтеся керосином і дровами, якщо за це узявся Зеленський то буде велика дупа з тим опалювальним сезоном.
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05.07.2025 22:22 Ответить
+8
Країна з власним видобутком газу буде його імпортувати втридорога, вгадав?
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05.07.2025 22:19 Ответить
+7
Нафту, від убивці прутіна, до Орбана та Фіцо, нарешті перекрий, пересидент, у 2025 році!! Санкції свої зроби!
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05.07.2025 22:33 Ответить
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05.07.2025 22:14 Ответить
Ні украв
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05.07.2025 23:50 Ответить
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05.07.2025 22:15 Ответить
Країна з власним видобутком газу буде його імпортувати втридорога, вгадав?
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05.07.2025 22:19 Ответить
І ліпєстрічєство теж..
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05.07.2025 22:52 Ответить
Пан Розра...
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05.07.2025 22:20 Ответить
У нас є перелік абсолютно чітких цілей у підготовці до наступного опалювального сезону

Все - запасайтеся керосином і дровами, якщо за це узявся Зеленський то буде велика дупа з тим опалювальним сезоном.
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05.07.2025 22:22 Ответить
Остап-Срульман-Мамарима-Бандер-Зель.
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05.07.2025 22:26 Ответить
Нафту, від убивці прутіна, до Орбана та Фіцо, нарешті перекрий, пересидент, у 2025 році!! Санкції свої зроби!
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05.07.2025 22:33 Ответить
На нари мудадзвона!
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05.07.2025 22:35 Ответить
З Трампом вже домовиоись, а тепер ще й газ перекриють ?
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05.07.2025 22:43 Ответить
Трамп,мерц,макрон,де наш газ?
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05.07.2025 22:50 Ответить
докерувався найвеличніший, але як файно завернув, бо якщо взимку буде срака з опеленням то винні будуть кляті європейці з трампоном а не бубачка з пліснявою
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05.07.2025 23:10 Ответить
пока ты там клоун хрипатая просрочка фсб шно кремлевская с кем то договоришся нюхая с любовником своим ермаком .может так случится шо народ Украины договорится и вы будете на параше сидеть или с портновым кофе пить в ялте--ада
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05.07.2025 23:11 Ответить
Паліть бітум якого закупили доheра.
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05.07.2025 23:24 Ответить
Ми такі талановиті, такі завзяті, такі розумні... от тільки дайте грошей, зброї, газу, пального, ***********, ракет, кораблів, зніміть торгівельні обмеження...

А ми пообіцяємо дебілам мільйон ще чогось тим часом.
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05.07.2025 23:41 Ответить
Потужні кластери,
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05.07.2025 23:51 Ответить
Від схем на митниці держава щороку втрачає до 150 млрд гривень
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06.07.2025 00:15 Ответить
 
 