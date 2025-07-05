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Новини Опалювальний сезон
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Україна розраховує наступного тижня домовитись з партнерами щодо підтримки енергоресурсами, - Зеленський

зеленський про енергоресурси для України

Україна розраховує наступного тижня домовитись з партнерами щодо підтримки енергоресурсами.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що у суботу, 5 липня, він заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо комунікації з європейськими партнерами. 

"У нас є перелік абсолютно чітких цілей у підготовці до наступного опалювального сезону. Є речі, про які я говорив на найвищому політичному рівні з лідерами Європи. Зараз на рівні МЗС, також Міністерства енергетики та "Нафтогазу" наші домовленості готуються до реалізації. Розраховуємо, що вже наступного тижня в межах конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії, наші урядовці зможуть підписати відповідні угоди з нашими партнерами, щоб забезпечувати Україну енергоресурсами. Продовжимо цю роботу", - заявив глава держави.

Зеленський висловив вдячність партнерам України, які допомогають та готові масштабувати підтримку в галузі енергетики.

"Енергетична стійкість – це фундамент стійкості всієї країни", - додав очільник держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24638) опалювальний сезон (1763) енергоресурси (1)


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Топ коментарі
+7
У нас є перелік абсолютно чітких цілей у підготовці до наступного опалювального сезону

Все - запасайтеся керосином і дровами, якщо за це узявся Зеленський то буде велика дупа з тим опалювальним сезоном.
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05.07.2025 22:22 Відповісти
+5
Країна з власним видобутком газу буде його імпортувати втридорога, вгадав?
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05.07.2025 22:19 Відповісти
+4
все просрав
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05.07.2025 22:14 Відповісти
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05.07.2025 22:14 Відповісти
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05.07.2025 22:15 Відповісти
Країна з власним видобутком газу буде його імпортувати втридорога, вгадав?
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05.07.2025 22:19 Відповісти
І ліпєстрічєство теж..
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05.07.2025 22:52 Відповісти
Пан Розра...
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05.07.2025 22:20 Відповісти
У нас є перелік абсолютно чітких цілей у підготовці до наступного опалювального сезону

Все - запасайтеся керосином і дровами, якщо за це узявся Зеленський то буде велика дупа з тим опалювальним сезоном.
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05.07.2025 22:22 Відповісти
Остап-Срульман-Мамарима-Бандер-Зель.
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05.07.2025 22:26 Відповісти
Нафту, від убивці прутіна, до Орбана та Фіцо, нарешті перекрий, пересидент, у 2025 році!! Санкції свої зроби!
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05.07.2025 22:33 Відповісти
На нари мудадзвона!
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05.07.2025 22:35 Відповісти
З Трампом вже домовиоись, а тепер ще й газ перекриють ?
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05.07.2025 22:43 Відповісти
Трамп,мерц,макрон,де наш газ?
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05.07.2025 22:50 Відповісти
докерувався найвеличніший, але як файно завернув, бо якщо взимку буде срака з опеленням то винні будуть кляті європейці з трампоном а не бубачка з пліснявою
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05.07.2025 23:10 Відповісти
пока ты там клоун хрипатая просрочка фсб шно кремлевская с кем то договоришся нюхая с любовником своим ермаком .может так случится шо народ Украины договорится и вы будете на параше сидеть или с портновым кофе пить в ялте--ада
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05.07.2025 23:11 Відповісти
 
 