Україна розраховує наступного тижня домовитись з партнерами щодо підтримки енергоресурсами, - Зеленський

Україна розраховує наступного тижня домовитись з партнерами щодо підтримки енергоресурсами.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що у суботу, 5 липня, він заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо комунікації з європейськими партнерами.

"У нас є перелік абсолютно чітких цілей у підготовці до наступного опалювального сезону. Є речі, про які я говорив на найвищому політичному рівні з лідерами Європи. Зараз на рівні МЗС, також Міністерства енергетики та "Нафтогазу" наші домовленості готуються до реалізації. Розраховуємо, що вже наступного тижня в межах конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії, наші урядовці зможуть підписати відповідні угоди з нашими партнерами, щоб забезпечувати Україну енергоресурсами. Продовжимо цю роботу", - заявив глава держави.

Зеленський висловив вдячність партнерам України, які допомогають та готові масштабувати підтримку в галузі енергетики.

"Енергетична стійкість – це фундамент стійкості всієї країни", - додав очільник держави.

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