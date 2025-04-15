Росія здійснила 9 масованих атак на українську енергосистему за час опалювального сезону, - Шмигаль

Протягом опалювального сезону 2024/2025 армія РФ здійснила дев'ять масованих атак на українську енергосистему.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

"Україна успішно завершила третій опалювальний сезон під час повномасштабної війни. За ці місяці Росія здійснила 9 масованих і десятки менших атак проти нашої енергосистеми. І попри все це, ми вистояли", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль зазначив, що з 2022 року ворог вразив понад 63 тисячі малих та великих об’єктів енергетики. Але завдяки ремонтам і відбудові в режимі 24/7 було відновлено понад половину пошкоджених минулого року потужностей. Також цієї зими працювали на повну дев'ять енергоблоків АЕС.

Цьогоріч було розширено межі можливого імпорту електроенергії з Європи до 2,1 ГВт. У Фонді підтримки енергетики України зібрали 1,2 млрд євро донорських коштів.

"Активно розвиваємо систему децентралізованої генерації. Минулої зими запустили 148 когенераційних установок та 84 модульні котельні загальною потужністю 268 МВт. У 2025 році плануємо встановити ще 420 установок і котелень, насамперед у прифронтових регіонах"., - розповів Шмигаль.

Він також зазначив, що наразі розпочалася підготовка до наступного опалювального сезону: ремонт обладнання та роботи по захисту енергооб'єктів.

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