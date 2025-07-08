Сутки в Сумской области: больше всего обстрелов в Сумском и Шосткинском районах, есть погибшие и раненые

За прошедшие сутки враг не прекращал обстрелов населенных пунктов Сумщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОГА.

Погибшие и раненые

В Хотинской общине обнаружены тела двух погибших местных жителей (мужчин: 1964 и 1976 г.р.). Кроме того, из-за удара FPV-дроном (1 взрыв) получила минно-взрывную травму женщина 1951 г.р.

В Юнаковской громаде из-за обстрела погиб житель.

В Сумской громаде в результате удара БпЛА получили ранения двое гражданских.

В Николаевской сельской громаде из-за удара БпЛА погиб мужчина 1983 г.р.

В Середино-Будской громаде получила взрывно-осколочные ранения женщина 1971 г.р.

Обстрелы области

В течение суток, с утра 7 июля до утра 8 июля 2025 года, российские войска совершили 120 обстрелов по 34 населенным пунктам в 15 территориальных громадах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ с БпЛА:

35 сбросов ВОГ с БпЛА;

почти 30 ударов КАБов.

Также враг совершил удары FPV-дронами, БПЛА и ракетные удары по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Новослободской громаде повреждено хозяйственное здание;

в Сумской громаде повреждены нежилые здания, объект гражданской инфраструктуры;

в Николаевской сельской громаде повреждено транспортное средство (трактор);

в Белопольской громаде поврежден частный жилой дом, нежилое здание.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных общин эвакуированы 17 человек.

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