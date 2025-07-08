Сутки в Сумской области: больше всего обстрелов в Сумском и Шосткинском районах, есть погибшие и раненые
За прошедшие сутки враг не прекращал обстрелов населенных пунктов Сумщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОГА.
Погибшие и раненые
В Хотинской общине обнаружены тела двух погибших местных жителей (мужчин: 1964 и 1976 г.р.). Кроме того, из-за удара FPV-дроном (1 взрыв) получила минно-взрывную травму женщина 1951 г.р.
В Юнаковской громаде из-за обстрела погиб житель.
В Сумской громаде в результате удара БпЛА получили ранения двое гражданских.
В Николаевской сельской громаде из-за удара БпЛА погиб мужчина 1983 г.р.
В Середино-Будской громаде получила взрывно-осколочные ранения женщина 1971 г.р.
Обстрелы области
В течение суток, с утра 7 июля до утра 8 июля 2025 года, российские войска совершили 120 обстрелов по 34 населенным пунктам в 15 территориальных громадах области.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ с БпЛА:
- 35 сбросов ВОГ с БпЛА;
- почти 30 ударов КАБов.
Также враг совершил удары FPV-дронами, БПЛА и ракетные удары по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Новослободской громаде повреждено хозяйственное здание;
- в Сумской громаде повреждены нежилые здания, объект гражданской инфраструктуры;
- в Николаевской сельской громаде повреждено транспортное средство (трактор);
- в Белопольской громаде поврежден частный жилой дом, нежилое здание.
За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных общин эвакуированы 17 человек.
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