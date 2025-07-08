УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11112 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Сумщини
333 0

Доба на Сумщині: найбільше обстрілів у Сумському та Шосткинському районах, є загиблі та поранені

обстріли сумщини

Протягом минулої доби ворог не припиняв обстрілів населених пунктів Сумщини. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА.

Загиблі та поранені

У Хотінській громаді виявлені тіла 2 загиблих місцевих мешканців (чоловіків: 1964 та 1976 р.н.). Крім того, через удар FPV-дроном (1 вибух) дістала  мінно-вибухову травму жінка 1951 р.н.

У Юнаківській громаді через обстріл загинув мешканець.

У Сумській громаді внаслідок удару БпЛА дістали поранення 2 цивільні особи.

У Миколаївській сільській громаді через удар БпЛА загинув чоловік 1983 р.н.

У Середино-Будській громаді дістала вибухово-осколкові поранення жінка 1971 р.н.

Обстріли області 

Протягом доби, з ранку 7 липня до ранку 8 липня 2025 року, російські війська здійснили 120 обстрілів по 34 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА:

  • 35 скидань ВОГ з БпЛА;
  • майже 30 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА та ракетні удари по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Новослобідській громаді пошкоджено господарську будівлю;
  • у Сумській громаді пошкоджено нежитлові будівлі, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Миколаївській сільській громаді пошкоджено транспортний засіб (трактор);
  • у Білопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлову будівлю.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 17 людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одна людина загинула внаслідок російського обстрілу Юнаківської громади, - ОВА

Автор: 

обстріл (29734) Сумська область (3991) Сумський район (317) Шосткинський район (44)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 