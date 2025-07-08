Доба на Сумщині: найбільше обстрілів у Сумському та Шосткинському районах, є загиблі та поранені
Протягом минулої доби ворог не припиняв обстрілів населених пунктів Сумщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА.
Загиблі та поранені
У Хотінській громаді виявлені тіла 2 загиблих місцевих мешканців (чоловіків: 1964 та 1976 р.н.). Крім того, через удар FPV-дроном (1 вибух) дістала мінно-вибухову травму жінка 1951 р.н.
У Юнаківській громаді через обстріл загинув мешканець.
У Сумській громаді внаслідок удару БпЛА дістали поранення 2 цивільні особи.
У Миколаївській сільській громаді через удар БпЛА загинув чоловік 1983 р.н.
У Середино-Будській громаді дістала вибухово-осколкові поранення жінка 1971 р.н.
Обстріли області
Протягом доби, з ранку 7 липня до ранку 8 липня 2025 року, російські війська здійснили 120 обстрілів по 34 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА:
- 35 скидань ВОГ з БпЛА;
- майже 30 ударів КАБів.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА та ракетні удари по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Новослобідській громаді пошкоджено господарську будівлю;
- у Сумській громаді пошкоджено нежитлові будівлі, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Миколаївській сільській громаді пошкоджено транспортний засіб (трактор);
- у Білопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлову будівлю.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 17 людей.
Будь ласка, зачекайте...
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