Одна людина загинула внаслідок російського обстрілу Юнаківської громади, - ОВА

Ввечері 7 липня внаслідок російського обстрілу Юнаківської громади загинула одна людина.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"Особу загиблого наразі встановлюють експерти. Ворог цинічно й нещадно б’є по прикордонних селах, по мирних людях. Вкотре наголошую: залишатися на цих територіях – небезпечно. Прошу тих, хто ще не виїхав, не зволікати з рішенням та не ризикувати життям", - розповів він.

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