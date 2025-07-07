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Новини Обстріли Сумщини
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Одна людина загинула внаслідок російського обстрілу Юнаківської громади, - ОВА

Вибухи лунають в окупованому Маріуполі

Ввечері 7 липня внаслідок російського обстрілу Юнаківської громади загинула одна людина.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"Особу загиблого наразі встановлюють експерти. Ворог цинічно й нещадно б’є по прикордонних селах, по мирних людях. Вкотре наголошую: залишатися на цих територіях – небезпечно. Прошу тих, хто ще не виїхав, не зволікати з рішенням та не ризикувати життям", - розповів він.

Читайте: Ворог цілеспрямовано б’є по енергетичних і газових об’єктах Сумщини, - ОВА

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07.07.2025 23:36 Відповісти
 
 