Ворог цілеспрямовано б’є по енергетичних і газових об’єктах Сумщини, - ОВА
Майже 20 тисяч споживачів у 147 населених пунктах Сумської області залишаються без світла.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог намагається позбавити людей базових умов життя – цілеспрямовано б’є по енергетичних і газових об’єктах Сумщини", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, через обстріли за добу без світла залишилися понад пів тисячі споживачів. На ранок енергопостачання в цих населених пунктах відновили.
За даними ОВА, загалом по області досі знеструмлені майже 20 тисяч споживачів у 147 населених пунктах. Частина з них – без населення. Це прикордонні території, звідки евакуйовані всі мешканці.
Також зафіксовано нові пошкодження газових об’єктів. За добу – ще 7 абонентів залишилися без газу.
Повідомлячється, що загалом по області без газопостачання – понад 13 тисяч споживачів. Це накопичений показник за весь час повномасштабної війни.
"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу електро- та газопостачання мешканцям Сумщини – як тільки дозволяє безпекова ситуація", - запевнив начальник ОВА.
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а, по тцк?
все дуже серйозно.
ви б бачили мою фізію.