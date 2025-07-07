Ворог цілеспрямовано б’є по енергетичних і газових об’єктах Сумщини, - ОВА

Майже 20 тисяч споживачів у 147 населених пунктах Сумської області залишаються без світла.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог намагається позбавити людей базових умов життя – цілеспрямовано б’є по енергетичних і газових об’єктах Сумщини", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, через обстріли за добу без світла залишилися понад пів тисячі споживачів. На ранок енергопостачання в цих населених пунктах відновили.

За даними ОВА, загалом по області досі знеструмлені майже 20 тисяч споживачів у 147 населених пунктах. Частина з них – без населення. Це прикордонні території, звідки евакуйовані всі мешканці.

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Також зафіксовано нові пошкодження газових об’єктів. За добу – ще 7 абонентів залишилися без газу.

Повідомлячється, що загалом по області без газопостачання – понад 13 тисяч споживачів. Це накопичений показник за весь час повномасштабної війни.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу електро- та газопостачання мешканцям Сумщини – як тільки дозволяє безпекова ситуація", - запевнив начальник ОВА.

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