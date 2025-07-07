Враг целенаправленно бьет по энергетическим и газовым объектам Сумщины, - ОГА

Почти 20 тысяч потребителей в 147 населенных пунктах Сумской области остаются без света.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"Враг пытается лишить людей базовых условий жизни - целенаправленно бьет по энергетическим и газовым объектам Сумщины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за обстрелов за сутки без света остались более полутысячи потребителей. На утро энергоснабжение в этих населенных пунктах восстановили.

По данным ОВА, в целом по области до сих пор обесточены почти 20 тысяч потребителей в 147 населенных пунктах. Часть из них - без населения. Это приграничные территории, откуда эвакуированы все жители.

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Также зафиксированы новые повреждения газовых объектов. За сутки - еще 7 абонентов остались без газа.

Сообщается, что в целом по области без газоснабжения - более 13 тысяч потребителей. Это накопленный показатель за все время полномасштабной войны.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электро- и газоснабжения жителям Сумщины - как только позволяет ситуация с безопасностью", - заверил начальник ОГА.

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