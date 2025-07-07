Тіла двох загиблих від ворожих обстрілів виявлено в Хотінській громаді на Сумщині

У Хотінській громаді Сумського району виявили тіла двох чоловіків, які загиули внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 7 липня 2025 року зранку в Хотінській громаді Сумського району правоохоронці виявили тіла двох загиблих від ворожих обстрілів - 48-річного та 60-річного чоловіків.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

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Як розповів начальник Сумьскої ОВА Олег Григоров, за попередніми даними, чоловіки дістали смертельні осколкові поранення внаслідок влучання російського ударного БпЛА. Тіла загиблих виявили сьогодні на місці атаки.