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Тіла двох загиблих від ворожих обстрілів виявлено в Хотінській громаді на Сумщині
У Хотінській громаді Сумського району виявили тіла двох чоловіків, які загиули внаслідок російських обстрілів.
Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 7 липня 2025 року зранку в Хотінській громаді Сумського району правоохоронці виявили тіла двох загиблих від ворожих обстрілів - 48-річного та 60-річного чоловіків.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.
Як розповів начальник Сумьскої ОВА Олег Григоров, за попередніми даними, чоловіки дістали смертельні осколкові поранення внаслідок влучання російського ударного БпЛА. Тіла загиблих виявили сьогодні на місці атаки.
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