Присвоил более 2,3 млн грн, выделенных на оборону: в Николаевской области будут судить руководителя КЭУ, - ГБР

Руководитель Николаевского квартирно-эксплуатационного управления присвоил более 2,3 млн гривен бюджетных средств, выделенных на оборону страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГБР.

Чиновник должен был организовать закупку топливной древесины для нужд Вооруженных сил Украины. Зная реальную стоимость продукции, он наладил схему незаконного обогащения, привлекая к ней своего подчиненного - ведущего инженера управления.

Фактически древесину закупали в лесхозах ГП "Леса Украины" под видом поставки местному населению, которое имело право на льготную цену. В дальнейшем тот же товар через фиктивные фирмы продавали уже КЭУ - втрое дороже.

Полученные в результате сделки более 2,3 млн гривен злоумышленники перевели на счета подконтрольных частных компаний.

Для обеспечения возмещения убытков государству на имущество чиновника наложен арест. Сейчас он уволен с должности.

Руководитель управления и его подчиненный обвиняются в присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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