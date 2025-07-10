РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14073 посетителя онлайн
Новости Гендиректор Х Яккарино уходит с поста
2 960 6

Гендиректор соцсети X Якаррино уходит с поста на фоне скандала с чат-ботом Grok, - CNN

Гендиректор соцсети Х Линда Яккарино

Генеральный директор соцсети X Линда Яккарино заявила об увольнении с должности после двух лет руководства компанией.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

Она написала об этом на платформе, поблагодарив Илона Маска за доверие и возможность "превратить X в приложение для всего".

Как отмечается, ее увольнение произошло на следующий день после того, как чат-бот Grok, созданный компанией X, начал распространять антисемитские высказывания. Однако, как отмечает издание, официальной связи между этими событиями пока нет.

Решение Яккарино также совпало с тем, что Илон Маск несколько месяцев назад передал X в собственность компании xAI, которая занимается искусственным интеллектом. Это вызвало вопросы относительно дальнейшей роли Яккарино в новой структуре.

Маск кратко прокомментировал ее уход в X: "Спасибо за ваш вклад".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия начала тестировать блокировку Telegram и WhatsApp после создания подконтрольного ФСБ "суверенного мессенджера"

Автор: 

отставка (3165) социальные сети (644)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Х-це супер ..для мене найкраще...не те шо гівняний тік ток
показать весь комментарий
10.07.2025 11:06 Ответить
Grok шмалить русню зараз, але мабуть маск впихне шматок якогось коду щоб його ШІ знову вихваляв русню, бо в них зараз пердаки в твіттері палають.
показать весь комментарий
10.07.2025 11:08 Ответить
показать весь комментарий
10.07.2025 11:14 Ответить
показать весь комментарий
10.07.2025 11:19 Ответить
показать весь комментарий
10.07.2025 11:17 Ответить


показать весь комментарий
10.07.2025 11:26 Ответить
 
 