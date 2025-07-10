Гендиректор соцсети X Якаррино уходит с поста на фоне скандала с чат-ботом Grok, - CNN
Генеральный директор соцсети X Линда Яккарино заявила об увольнении с должности после двух лет руководства компанией.
Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.
Она написала об этом на платформе, поблагодарив Илона Маска за доверие и возможность "превратить X в приложение для всего".
Как отмечается, ее увольнение произошло на следующий день после того, как чат-бот Grok, созданный компанией X, начал распространять антисемитские высказывания. Однако, как отмечает издание, официальной связи между этими событиями пока нет.
Решение Яккарино также совпало с тем, что Илон Маск несколько месяцев назад передал X в собственность компании xAI, которая занимается искусственным интеллектом. Это вызвало вопросы относительно дальнейшей роли Яккарино в новой структуре.
Маск кратко прокомментировал ее уход в X: "Спасибо за ваш вклад".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль