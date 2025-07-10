Гендиректор соцсети X Якаррино уходит с поста на фоне скандала с чат-ботом Grok, - CNN

Генеральный директор соцсети X Линда Яккарино заявила об увольнении с должности после двух лет руководства компанией.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

Она написала об этом на платформе, поблагодарив Илона Маска за доверие и возможность "превратить X в приложение для всего".

Как отмечается, ее увольнение произошло на следующий день после того, как чат-бот Grok, созданный компанией X, начал распространять антисемитские высказывания. Однако, как отмечает издание, официальной связи между этими событиями пока нет.

Решение Яккарино также совпало с тем, что Илон Маск несколько месяцев назад передал X в собственность компании xAI, которая занимается искусственным интеллектом. Это вызвало вопросы относительно дальнейшей роли Яккарино в новой структуре.

Маск кратко прокомментировал ее уход в X: "Спасибо за ваш вклад".

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