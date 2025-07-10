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Новини Гендиректорка X Яккаріно йде з посади
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Гендиректорка соцмережі X Яккаріно йде з посади на тлі скандалу з чат-ботом Grok, - CNN

Гендиректорка соцмережі Х Лінда Яккаріно

Генеральна директорка соцмережі X Лінда Яккаріно заявила про звільнення з посади після двох років керівництва компанією.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.

Вона написала про це на платформі, подякувавши Ілону Маску за довіру та можливість "перетворити X на додаток для всього".

Як зазначається, її звільнення відбулося наступного дня після того, як чат-бот Grok, створений компанією X, почав поширювати антисемітські висловлювання. Однак, як зазначає видання, офіційного зв'язку між цими подіями наразі немає.

Рішення Яккаріно також збіглося з тим, що Ілон Маск кілька місяців тому передав X у власність компанії xAI, яка займається штучним інтелектом. Це викликало запитання щодо подальшої ролі Яккаріно у новій структурі.

Маск коротко прокоментував її відхід у X: "Дякую за ваш внесок".

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Х-це супер ..для мене найкраще...не те шо гівняний тік ток
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10.07.2025 11:06 Відповісти
Grok шмалить русню зараз, але мабуть маск впихне шматок якогось коду щоб його ШІ знову вихваляв русню, бо в них зараз пердаки в твіттері палають.
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10.07.2025 11:08 Відповісти
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10.07.2025 11:14 Відповісти
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10.07.2025 11:19 Відповісти
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10.07.2025 11:17 Відповісти


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10.07.2025 11:26 Відповісти
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10.07.2025 12:26 Відповісти
А в кацапських пабліках , на такі речі , одразу табу і мовчання ! Треба їм поширювати - це чудова пропаганда
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10.07.2025 12:31 Відповісти
 
 