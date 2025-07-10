Гендиректорка соцмережі X Яккаріно йде з посади на тлі скандалу з чат-ботом Grok, - CNN

Генеральна директорка соцмережі X Лінда Яккаріно заявила про звільнення з посади після двох років керівництва компанією.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.

Вона написала про це на платформі, подякувавши Ілону Маску за довіру та можливість "перетворити X на додаток для всього".

Як зазначається, її звільнення відбулося наступного дня після того, як чат-бот Grok, створений компанією X, почав поширювати антисемітські висловлювання. Однак, як зазначає видання, офіційного зв'язку між цими подіями наразі немає.

Рішення Яккаріно також збіглося з тим, що Ілон Маск кілька місяців тому передав X у власність компанії xAI, яка займається штучним інтелектом. Це викликало запитання щодо подальшої ролі Яккаріно у новій структурі.

Маск коротко прокоментував її відхід у X: "Дякую за ваш внесок".

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