Украина получила еще 1 млрд евро от ЕС из доходов замороженных активов РФ, - Шмыгаль
Украина получила еще 1 миллиард евро от Европейского Союза за счет доходов от замороженных российских активов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Начатая нами вместе с G7 инициатива ERA работает. С начала года Украине уже передано более $18,5 млрд за счет российских замороженных денег. Эти средства мы направляем на устойчивость Украины и "быстрое восстановление", - написал Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что инициатива ERA демонстрирует эффективность в реализации принципа "Россия должна заплатить".
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А скіко з тих грошей лишиться саме Україні?
Україна отримала ще 1 млрд євро від ЄС із прибутків заморожених активів РФ, - Шмигаль Джерело: https://censor.net/ua/n3562542
Разом - 2 мільярди (за версією Цензор.нет)
Тут таке відлуння!
схема відпрацьована!
а тобі зовсім мало залишилось прем'єром мародерити. свириденко вже сидить перед дверима вичікує.
до речі, на кацапії за крадівництво на фортифікаціях "стріляються", а у нас послом відправляють як покарання.
А ті хто біля Корита...