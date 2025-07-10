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Новости Передача Украине замороженных средств РФ
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Украина получила еще 1 млрд евро от ЕС из доходов замороженных активов РФ, - Шмыгаль

Британские депутаты призывают передать замороженные активы РФ Украине

Украина получила еще 1 миллиард евро от Европейского Союза за счет доходов от замороженных российских активов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Начатая нами вместе с G7 инициатива ERA работает. С начала года Украине уже передано более $18,5 млрд за счет российских замороженных денег. Эти средства мы направляем на устойчивость Украины и "быстрое восстановление", - написал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что инициатива ERA демонстрирует эффективность в реализации принципа "Россия должна заплатить".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Потребности Украины во внешнем финансировании на следующий год превышают $40 миллиардов, - Шмыгаль

Автор: 

россия (96548) Шмыгаль Денис (2751) замороженные активы (306)


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Україна отримала ще 1 млрд євро від ЄС із прибутків заморожених активів РФ, - Шмигаль

А скіко з тих грошей лишиться саме Україні?
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10.07.2025 14:00 Ответить
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10.07.2025 14:22 Ответить
Україна отримала 1 мільярд євро від ЄС за рахунок заморожених російських активів Джерело: https://censor.net/n3562541

Україна отримала ще 1 млрд євро від ЄС із прибутків заморожених активів РФ, - Шмигаль Джерело: https://censor.net/ua/n3562542

Разом - 2 мільярди (за версією Цензор.нет)
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10.07.2025 14:06 Ответить
Тут таке відлуння!
Тут таке відлуння!

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10.07.2025 14:06 Ответить
Ці кошти "на стійкість" вже розподілили?
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10.07.2025 14:25 Ответить
ахметовський холуй шмигаль " оглянулся.. по темным углам зачумленной дворницкой вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет. Брильянтовый дым держался под потолком. Жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу. Драгоценный мираж потрясал комнату."
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10.07.2025 14:25 Ответить
шмигаль, терміново відправляй побільше на фортифікації.
схема відпрацьована!
а тобі зовсім мало залишилось прем'єром мародерити. свириденко вже сидить перед дверима вичікує.
до речі, на кацапії за крадівництво на фортифікаціях "стріляються", а у нас послом відправляють як покарання.
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10.07.2025 14:26 Ответить
Не Україна...
А ті хто біля Корита...
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10.07.2025 14:27 Ответить
 
 