Украина получила еще 1 млрд евро от ЕС из доходов замороженных активов РФ, - Шмыгаль

Украина получила еще 1 миллиард евро от Европейского Союза за счет доходов от замороженных российских активов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Начатая нами вместе с G7 инициатива ERA работает. С начала года Украине уже передано более $18,5 млрд за счет российских замороженных денег. Эти средства мы направляем на устойчивость Украины и "быстрое восстановление", - написал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что инициатива ERA демонстрирует эффективность в реализации принципа "Россия должна заплатить".

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