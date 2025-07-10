164 млн грн ущерба громаде Киева из-за разрушения тоннеля в метро: сообщено о подозрении директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА

Служебная халатность, приведшая к разрушению тоннеля в столичном метро - сообщено о подозрении директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Прокурорами Киевской городской прокуратуры по материалам УСР в г. Киеве сообщено о подозрении директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Что предшествовало

В начале декабря 2023 года в связи с разрушением тоннеля между станциями "Демеевская" - "Лыбедская" Оболонско-Теремковской линии метрополитена г. Киева и потенциальной угрозой возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, движение поездов на участке между станциями "Лыбедская" - "Теремки" остановили.

В то время КГГА приняла решение организовать перевозку пассажиров автобусами, которые будут дублировать маршрут закрытых станций метрополитена.

Также читайте: Строительство метро на Виноградарь: в Киеве на год перекроют часть проспекта

Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей

В ходе досудебного расследования установлено, что директор Департамента транспортной инфраструктуры не контролировал работу столичных предприятий, подчиненных ему как руководителю, а также не участвовал в рассмотрении вопросов, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, что впоследствии и привело к временному закрытию станций метрополитена.

Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей привело к несвоевременному выявлению аварийной ситуации в метро и непринятию мер по их устранению.

Читайте: Экс-руководитель Киевского метрополитена выехал из Украины по поддельному заключению ВВК, - полиция проводит обыски

Убытки столичной общине

Закрытие станций метрополитена, в результате чего были недополучены доходы от перевозки пассажиров и организация дублирующих маршрутов наземного транспорта стоили бюджету столицы 164 млн гривен. Именно на такую сумму нанесен ущерб столичной громаде.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от должности.

Досудебное расследование под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры и оперативного сопровождения УСР в г. Киеве ДВР НП Украины осуществляют следователи СУ ГУ НП в г. Киеве.