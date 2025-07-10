164 млн грн ущерба громаде Киева из-за разрушения тоннеля в метро: сообщено о подозрении директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА
Служебная халатность, приведшая к разрушению тоннеля в столичном метро - сообщено о подозрении директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Прокурорами Киевской городской прокуратуры по материалам УСР в г. Киеве сообщено о подозрении директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Что предшествовало
В начале декабря 2023 года в связи с разрушением тоннеля между станциями "Демеевская" - "Лыбедская" Оболонско-Теремковской линии метрополитена г. Киева и потенциальной угрозой возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, движение поездов на участке между станциями "Лыбедская" - "Теремки" остановили.
В то время КГГА приняла решение организовать перевозку пассажиров автобусами, которые будут дублировать маршрут закрытых станций метрополитена.
Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей
В ходе досудебного расследования установлено, что директор Департамента транспортной инфраструктуры не контролировал работу столичных предприятий, подчиненных ему как руководителю, а также не участвовал в рассмотрении вопросов, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, что впоследствии и привело к временному закрытию станций метрополитена.
Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей привело к несвоевременному выявлению аварийной ситуации в метро и непринятию мер по их устранению.
Убытки столичной общине
Закрытие станций метрополитена, в результате чего были недополучены доходы от перевозки пассажиров и организация дублирующих маршрутов наземного транспорта стоили бюджету столицы 164 млн гривен. Именно на такую сумму нанесен ущерб столичной громаде.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от должности.
Досудебное расследование под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры и оперативного сопровождения УСР в г. Киеве ДВР НП Украины осуществляют следователи СУ ГУ НП в г. Киеве.
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Вони би його ще в загибелі динозаврів звинуватили.
Той, хто хріново збудував - невинний.
А ці ще додумались поїзди метро тунелем пускати! От з-за цього все і трапилось
Як у "гарячі голови"
- поки відсторонили від служби, розбив винищувач вартістю 25 мільйонів
- і як?
- був суд, постановили 10 доларів з кожного окладу за рахунок літака знімати