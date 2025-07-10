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164 млн грн ущерба громаде Киева из-за разрушения тоннеля в метро: сообщено о подозрении директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА

кмда

Служебная халатность, приведшая к разрушению тоннеля в столичном метро - сообщено о подозрении директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Прокурорами Киевской городской прокуратуры по материалам УСР в г. Киеве сообщено о подозрении директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Что предшествовало

В начале декабря 2023 года в связи с разрушением тоннеля между станциями "Демеевская" - "Лыбедская" Оболонско-Теремковской линии метрополитена г. Киева и потенциальной угрозой возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, движение поездов на участке между станциями "Лыбедская" - "Теремки" остановили.

В то время КГГА приняла решение организовать перевозку пассажиров автобусами, которые будут дублировать маршрут закрытых станций метрополитена.

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Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей

В ходе досудебного расследования установлено, что директор Департамента транспортной инфраструктуры не контролировал работу столичных предприятий, подчиненных ему как руководителю, а также не участвовал в рассмотрении вопросов, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, что впоследствии и привело к временному закрытию станций метрополитена.

Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей привело к несвоевременному выявлению аварийной ситуации в метро и непринятию мер по их устранению.

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Убытки столичной общине

Закрытие станций метрополитена, в результате чего были недополучены доходы от перевозки пассажиров и организация дублирующих маршрутов наземного транспорта стоили бюджету столицы 164 млн гривен. Именно на такую сумму нанесен ущерб столичной громаде.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от должности.

Досудебное расследование под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры и оперативного сопровождения УСР в г. Киеве ДВР НП Украины осуществляют следователи СУ ГУ НП в г. Киеве.

Автор: 

КГГА (2992) Метрополитен (1017) туннель (12) подозрение (522)


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Яка маячня. Тунель там будували 60 років тому. Тоді нинішнього керівника департаменту ще в проекті не було.
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10.07.2025 15:25 Ответить
Київ побудували ще трохи раніше, але за провали в дорогах та іншу лабудень хтось має відповідати
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10.07.2025 15:27 Ответить
З тунелем на тій дільниці було багато проблем під час будівництва. Як за халтуру і штурмівщину 70-80х років минулого сторіччя може відповідати людина, яка тоді напевно ще не народилася ?
Вони би його ще в загибелі динозаврів звинуватили.
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10.07.2025 15:51 Ответить
З тексту самої новини чистий офіціоз, тому важко точно сказати, що і до чого
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10.07.2025 15:56 Ответить
Зручно.
Той, хто хріново збудував - невинний.
А ці ще додумались поїзди метро тунелем пускати! От з-за цього все і трапилось
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10.07.2025 15:28 Ответить
Оштрафують за всією суворістю - на 1000грн
Як у "гарячі голови"

- поки відсторонили від служби, розбив винищувач вартістю 25 мільйонів
- і як?
- був суд, постановили 10 доларів з кожного окладу за рахунок літака знімати
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10.07.2025 15:30 Ответить
Хочу звернути вашу увагу: що проблеми з тунелем метрополітену почалися коли зупинилося на декілька років будівництво другої черги ОкенПлази. Під час цього простою в будівництві швидше за все були порушені природні стічні шляхи в р.Либідь і ГОЛОВНЕ: не були виконані водовідведні ливньові шляхи на період простою будівництва. Весь цей час водичка шукала собі шлях і знайшла.Результат затоплення та руйнування тунелю.
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10.07.2025 15:39 Ответить
Что-то много стрелочников находят последнее время.Отчего они отвлекают?чтобы о преступлениях зели и шоблы меньше говорили?
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10.07.2025 15:41 Ответить
больше больше домов над метро стройте, что б при детонации шахеда сразу заваливало станции
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10.07.2025 16:00 Ответить
 
 