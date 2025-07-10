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Новини
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164 млн грн збитків громаді Києва через руйнування тунелю в метро: повідомлено про підозру директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

кмда

Службова недбалість, що призвела до руйнування тунелю в столичному метро – повідомлено про підозру директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Прокурорами Київської міської прокуратури за матеріалами УСР в м. Києві повідомлено про підозру директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Що передувало

На початку грудня 2023 року у зв’язку із руйнуванням тунелю між станціями "Деміївська" - "Либідська" Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену м. Києва та потенційною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, рух поїздів на ділянці між станціями "Либідська" - "Теремки" зупинили.

В той час КМДА ухвалила рішення організувати перевезення пасажирів автобусами, які дублюватимуть маршрут зачинених станцій метрополітену.

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Неналежне виконання посадовцем своїх обов’язків

В ході досудового розслідування встановлено, що директор Департаменту транспортної інфраструктури не контролював роботу столичних підприємств, підпорядкованих йому як керівнику, а також не брав участь у розгляді питань пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, що згодом і призвело до тимчасового закриття станцій метрополітену.

Неналежне виконання посадовцем своїх обов’язків призвело до невчасного виявлення аварійної ситуації в метро та невжиття заходів щодо їх усунення.

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Збитки столичній громаді

Закриття станцій метрополітену, внаслідок чого було недоотримано прибутки від перевезення пасажирів та організація дублюючих маршрутів наземного транспорту коштували бюджету столиці 164 млн гривень. Саме на таку суму спричинено збитки столичній громаді.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Київської міської прокуратури та оперативного супроводу УСР в м. Києві ДСР НП України здійснюють слідчі СУ ГУ НП у м. Києві.

Автор: 

КМДА (2383) Метрополітен (1422) тунель (30) підозра (811)


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Яка маячня. Тунель там будували 60 років тому. Тоді нинішнього керівника департаменту ще в проекті не було.
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10.07.2025 15:25 Відповісти
Київ побудували ще трохи раніше, але за провали в дорогах та іншу лабудень хтось має відповідати
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10.07.2025 15:27 Відповісти
З тунелем на тій дільниці було багато проблем під час будівництва. Як за халтуру і штурмівщину 70-80х років минулого сторіччя може відповідати людина, яка тоді напевно ще не народилася ?
Вони би його ще в загибелі динозаврів звинуватили.
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10.07.2025 15:51 Відповісти
З тексту самої новини чистий офіціоз, тому важко точно сказати, що і до чого
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10.07.2025 15:56 Відповісти
Зручно.
Той, хто хріново збудував - невинний.
А ці ще додумались поїзди метро тунелем пускати! От з-за цього все і трапилось
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10.07.2025 15:28 Відповісти
Оштрафують за всією суворістю - на 1000грн
Як у "гарячі голови"

- поки відсторонили від служби, розбив винищувач вартістю 25 мільйонів
- і як?
- був суд, постановили 10 доларів з кожного окладу за рахунок літака знімати
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10.07.2025 15:30 Відповісти
Хочу звернути вашу увагу: що проблеми з тунелем метрополітену почалися коли зупинилося на декілька років будівництво другої черги ОкенПлази. Під час цього простою в будівництві швидше за все були порушені природні стічні шляхи в р.Либідь і ГОЛОВНЕ: не були виконані водовідведні ливньові шляхи на період простою будівництва. Весь цей час водичка шукала собі шлях і знайшла.Результат затоплення та руйнування тунелю.
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10.07.2025 15:39 Відповісти
Что-то много стрелочников находят последнее время.Отчего они отвлекают?чтобы о преступлениях зели и шоблы меньше говорили?
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10.07.2025 15:41 Відповісти
больше больше домов над метро стройте, что б при детонации шахеда сразу заваливало станции
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10.07.2025 16:00 Відповісти
 
 