164 млн грн збитків громаді Києва через руйнування тунелю в метро: повідомлено про підозру директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

Службова недбалість, що призвела до руйнування тунелю в столичному метро – повідомлено про підозру директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Прокурорами Київської міської прокуратури за матеріалами УСР в м. Києві повідомлено про підозру директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Що передувало

На початку грудня 2023 року у зв’язку із руйнуванням тунелю між станціями "Деміївська" - "Либідська" Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену м. Києва та потенційною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, рух поїздів на ділянці між станціями "Либідська" - "Теремки" зупинили.

В той час КМДА ухвалила рішення організувати перевезення пасажирів автобусами, які дублюватимуть маршрут зачинених станцій метрополітену.

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Неналежне виконання посадовцем своїх обов’язків

В ході досудового розслідування встановлено, що директор Департаменту транспортної інфраструктури не контролював роботу столичних підприємств, підпорядкованих йому як керівнику, а також не брав участь у розгляді питань пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, що згодом і призвело до тимчасового закриття станцій метрополітену.

Неналежне виконання посадовцем своїх обов’язків призвело до невчасного виявлення аварійної ситуації в метро та невжиття заходів щодо їх усунення.

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Збитки столичній громаді

Закриття станцій метрополітену, внаслідок чого було недоотримано прибутки від перевезення пасажирів та організація дублюючих маршрутів наземного транспорту коштували бюджету столиці 164 млн гривень. Саме на таку суму спричинено збитки столичній громаді.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Київської міської прокуратури та оперативного супроводу УСР в м. Києві ДСР НП України здійснюють слідчі СУ ГУ НП у м. Києві.