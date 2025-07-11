Сыну Патрушева сообщили о подозрении, он организовал похищение зерна из ВОТ, - СБУ
Сообщено о подозрении заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Патрушеву, который организовал массовое похищение зерна с временно оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
С начала полномасштабной войны при координации российского чиновника рашисты вывезли в РФ более 4 млн тонн украинских зерновых культур на общую сумму более 23 млрд гривен.
"Как установило расследование, речь идет о масштабном разграблении оккупантами агропредприятий на временно захваченных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. В дальнейшем награбленную сельхозпродукцию враг реализовывал "теневым флотом" рф в страны Ближнего Востока и Северной Африки под видом российского товара", - говорится в сообщении.
Дмитрий Патрушев является сыном помощника Путина Николая Патрушева, который ранее возглавлял ФСБ, а затем Совбез РФ.
"Именно Патрушев-"старший" пролоббировал назначение своего сына на должность министра сельского хозяйства России и впоследствии - заместителя председателя российского правительства. Чтобы организовать похищение украинского зерна, Дмитрий Патрушев использовал делегированные ему полномочия министра агрополитики страны-агрессора", - добавили в СБУ.
Сейчас ему заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А шо *****-окурок?Він і в Африці *****.Я думав ти і сам знаєш,ну тоді нагадаю
А пОцієнт телеграму точно прийняв?