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Новости Подозрение сіну Патрушева
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Сыну Патрушева сообщили о подозрении, он организовал похищение зерна из ВОТ, - СБУ

Сыну Патрушева сообщили о подозрении. Что известно

Сообщено о подозрении заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Патрушеву, который организовал массовое похищение зерна с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

С начала полномасштабной войны при координации российского чиновника рашисты вывезли в РФ более 4 млн тонн украинских зерновых культур на общую сумму более 23 млрд гривен.

"Как установило расследование, речь идет о масштабном разграблении оккупантами агропредприятий на временно захваченных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. В дальнейшем награбленную сельхозпродукцию враг реализовывал "теневым флотом" рф в страны Ближнего Востока и Северной Африки под видом российского товара", - говорится в сообщении.

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Дмитрий Патрушев является сыном помощника Путина Николая Патрушева, который ранее возглавлял ФСБ, а затем Совбез РФ.

"Именно Патрушев-"старший" пролоббировал назначение своего сына на должность министра сельского хозяйства России и впоследствии - заместителя председателя российского правительства. Чтобы организовать похищение украинского зерна, Дмитрий Патрушев использовал делегированные ему полномочия министра агрополитики страны-агрессора", - добавили в СБУ.

Сейчас ему заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Читайте: Убийство Пригожина инициировал давний соратник Путина Патрушев, - Wall Street Journal

Автор: 

Патрушев Николай (77) СБУ (20170) подозрение (525)


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Топ комментарии
+14
Невимовно потужно.😱
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11.07.2025 09:22 Ответить
+6
невиліковно потужно і переможно!
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11.07.2025 09:26 Ответить
+5
Щось я не розумію, в чому проблема, заарештуйте його, поліціянтів чим займаються?
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11.07.2025 09:24 Ответить
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Невимовно потужно.😱
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11.07.2025 09:22 Ответить
невиліковно потужно і переможно!
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11.07.2025 09:26 Ответить
Щось я не розумію, в чому проблема, заарештуйте його, поліціянтів чим займаються?
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11.07.2025 09:24 Ответить
,його батя з ішаком корєша
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11.07.2025 09:26 Ответить
ішак це хто?
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11.07.2025 10:09 Ответить
у нас один ішак,потужний і найдосвідченіший,другого не знаю
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11.07.2025 10:14 Ответить
то назви, не соромся
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11.07.2025 10:17 Ответить
Зеленський,мені огидно просто писати
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11.07.2025 10:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=x4Bd9YKTPS4&ab_channel
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11.07.2025 10:22 Ответить
ну то й що. кожен має право на власну думку. Цікава твоя думка. хто такий путін?
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11.07.2025 10:32 Ответить
За зе голосував ?Шось зебілом несе за кілометр.
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11.07.2025 10:34 Ответить
Та ні . це від тебе кацапом смердіт. За путіна обісрався, то давай кажи, що за Запоріжжя знаеш
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11.07.2025 10:44 Ответить
Вгадав на рахунов виборця ЗЕ.

А шо *****-окурок?Він і в Африці *****.Я думав ти і сам знаєш,ну тоді нагадаю
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11.07.2025 10:48 Ответить
ванга з тебе . як із лайна куля. я гадаю що ти контроський болотяник. Тому питаю в останнє: путін-*****? І не треба рощзповідати казки пр Афріку, недопалки
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11.07.2025 10:57 Ответить
Тобі сонце напекло,я ж тобі телепню написав *****-окурок.Окурок його погонялово,як почав працювати в КГБ.Звідки ж тобі таке знати?
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11.07.2025 11:13 Ответить
Враження,що я розмовляю з психічно хворою людиною або геть тупою
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11.07.2025 11:14 Ответить
контоський і є конторський. на пряме питання образи, крутиться як вуж на сковородці. мало хто на твоєї параші в КДБ "а не у КГБ кацапчик) працівавТебе запитали путін - *****?
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11.07.2025 11:38 Ответить
ти з палати ,
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11.07.2025 11:46 Ответить
як? коли він на параші
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11.07.2025 10:08 Ответить
Коли гундосий відповість за зустріч з Патрушевим Коляном і розповість чучало небрите подробиці розмови??
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11.07.2025 09:25 Ответить
Ското-кацапи полорогі на білше вони не здібні.
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11.07.2025 09:29 Ответить
Сподіваюся далі ліфт, вікно чи самокат.
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11.07.2025 09:30 Ответить
самокат прикольніше або вікно, хоча ліфттеж тєма, щоб по стінках розмазало
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11.07.2025 10:53 Ответить
А можна ще підозру тим країнам, які користувались краденим? Так буде ще потужніше! А чернишови зеленського нехай собі продовжують грабувати Україну!
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11.07.2025 09:30 Ответить
У московитів віками ничого не змінюєтся бо майже дикарі залишаются дикарями. Замість - зробити, виростити, створоти, розробити у ніх одне і теж саме - вкрасти та пограбувати ну ще вбити. Якуб посаду воно, дике, не займало.
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11.07.2025 09:39 Ответить
"випал с лесніци"
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11.07.2025 09:39 Ответить
Безумовно потужно. А де чернишов, вже вивезли його з країни в якийсь "хаб єдності"?
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11.07.2025 09:56 Ответить
Найкраща підозра - це відправити самокат/посилку/пейджер ...
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11.07.2025 10:04 Ответить
Повідомили?

А пОцієнт телеграму точно прийняв?
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11.07.2025 10:12 Ответить
Ну, таке. Зайнятися більше нічим?
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11.07.2025 10:26 Ответить
хай буде
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11.07.2025 10:54 Ответить
 
 