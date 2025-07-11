Сыну Патрушева сообщили о подозрении, он организовал похищение зерна из ВОТ, - СБУ

Сообщено о подозрении заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Патрушеву, который организовал массовое похищение зерна с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

С начала полномасштабной войны при координации российского чиновника рашисты вывезли в РФ более 4 млн тонн украинских зерновых культур на общую сумму более 23 млрд гривен.

"Как установило расследование, речь идет о масштабном разграблении оккупантами агропредприятий на временно захваченных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. В дальнейшем награбленную сельхозпродукцию враг реализовывал "теневым флотом" рф в страны Ближнего Востока и Северной Африки под видом российского товара", - говорится в сообщении.

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Дмитрий Патрушев является сыном помощника Путина Николая Патрушева, который ранее возглавлял ФСБ, а затем Совбез РФ.

"Именно Патрушев-"старший" пролоббировал назначение своего сына на должность министра сельского хозяйства России и впоследствии - заместителя председателя российского правительства. Чтобы организовать похищение украинского зерна, Дмитрий Патрушев использовал делегированные ему полномочия министра агрополитики страны-агрессора", - добавили в СБУ.

Сейчас ему заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

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