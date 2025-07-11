Сину Патрушева повідомили про підозру, він організував викрадення зерна з ТОТ, - СБУ
Повідомлено про підозру заступнику голови уряду РФ Дмитру Патрушеву, який організував масове викрадення зерна з тимчасово окупованих територій України.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Із початку повномасштабної війни за координації російського урядовця рашисти вивезли до РФ понад 4 млн тонн українських зернових культур на загальну суму понад 23 млрд гривень.
"Як встановило розслідування, йдеться про масштабне розгарбування окупантами агропідприємств на тимчасово захоплених територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. У подальшому награбовану сільгосппродукцію ворог реалізовував "тіньовим флотом" рф до країн Близького Сходу та північної Африки під виглядом російського товару", - йдеться в повідомленні.
Дмитро Патрушев є сином помічника Путіна Миколи Патрушева, який раніше очолював ФСБ, а потім Радбез РФ.
"Саме Патрушев-"старший" пролобіював призначення свого сина на посаду міністра сільського господарства росії і згодом – заступника голови російського уряду. Щоб організувати викрадення українського зерна, Дмитро Патрушев використовував делеговані йому повноваження міністра агрополітики країни-агресора", - додали в СБУ.
Наразі йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).
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А шо *****-окурок?Він і в Африці *****.Я думав ти і сам знаєш,ну тоді нагадаю
А пОцієнт телеграму точно прийняв?