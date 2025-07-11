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Новини Підозра сину Патрушева
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Сину Патрушева повідомили про підозру, він організував викрадення зерна з ТОТ, - СБУ

Сину Патрушева повідомили про підозру. Що відомо

Повідомлено про підозру заступнику голови уряду РФ Дмитру Патрушеву, який організував масове викрадення зерна з тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Із початку повномасштабної війни за координації російського урядовця рашисти вивезли до РФ понад 4 млн тонн українських зернових культур на загальну суму понад 23 млрд гривень.

"Як встановило розслідування, йдеться про масштабне розгарбування окупантами агропідприємств на тимчасово захоплених територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. У подальшому награбовану сільгосппродукцію ворог реалізовував "тіньовим флотом" рф до країн Близького Сходу та північної Африки під виглядом російського товару", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: США загине від виверження вулкана. Дедалі більше американців рятуються в Росії, - секретар Радбезу РФ Патрушев

Дмитро Патрушев є сином помічника Путіна Миколи Патрушева, який раніше очолював ФСБ, а потім Радбез РФ.

"Саме Патрушев-"старший" пролобіював призначення свого сина на посаду міністра сільського господарства росії і згодом – заступника голови російського уряду. Щоб організувати викрадення українського зерна, Дмитро Патрушев використовував делеговані йому повноваження міністра агрополітики країни-агресора", - додали в СБУ.

Наразі йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Читайте: Вбивство Пригожина ініціював давній соратник Путіна Патрушев, - Wall Street Journal

Автор: 

Патрушев Микола (65) СБУ (13105) підозра (814)


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Топ коментарі
+16
Невимовно потужно.😱
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11.07.2025 09:22 Відповісти
+6
Щось я не розумію, в чому проблема, заарештуйте його, поліціянтів чим займаються?
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11.07.2025 09:24 Відповісти
+6
невиліковно потужно і переможно!
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11.07.2025 09:26 Відповісти
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Невимовно потужно.😱
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11.07.2025 09:22 Відповісти
невиліковно потужно і переможно!
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11.07.2025 09:26 Відповісти
Щось я не розумію, в чому проблема, заарештуйте його, поліціянтів чим займаються?
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11.07.2025 09:24 Відповісти
,його батя з ішаком корєша
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11.07.2025 09:26 Відповісти
ішак це хто?
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11.07.2025 10:09 Відповісти
у нас один ішак,потужний і найдосвідченіший,другого не знаю
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11.07.2025 10:14 Відповісти
то назви, не соромся
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11.07.2025 10:17 Відповісти
Зеленський,мені огидно просто писати
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11.07.2025 10:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=x4Bd9YKTPS4&ab_channel
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11.07.2025 10:22 Відповісти
ну то й що. кожен має право на власну думку. Цікава твоя думка. хто такий путін?
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11.07.2025 10:32 Відповісти
За зе голосував ?Шось зебілом несе за кілометр.
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11.07.2025 10:34 Відповісти
Та ні . це від тебе кацапом смердіт. За путіна обісрався, то давай кажи, що за Запоріжжя знаеш
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11.07.2025 10:44 Відповісти
Вгадав на рахунов виборця ЗЕ.

А шо *****-окурок?Він і в Африці *****.Я думав ти і сам знаєш,ну тоді нагадаю
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11.07.2025 10:48 Відповісти
ванга з тебе . як із лайна куля. я гадаю що ти контроський болотяник. Тому питаю в останнє: путін-*****? І не треба рощзповідати казки пр Афріку, недопалки
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11.07.2025 10:57 Відповісти
Тобі сонце напекло,я ж тобі телепню написав *****-окурок.Окурок його погонялово,як почав працювати в КГБ.Звідки ж тобі таке знати?
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11.07.2025 11:13 Відповісти
Враження,що я розмовляю з психічно хворою людиною або геть тупою
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11.07.2025 11:14 Відповісти
контоський і є конторський. на пряме питання образи, крутиться як вуж на сковородці. мало хто на твоєї параші в КДБ "а не у КГБ кацапчик) працівавТебе запитали путін - *****?
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11.07.2025 11:38 Відповісти
ти з палати ,
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11.07.2025 11:46 Відповісти
як? коли він на параші
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11.07.2025 10:08 Відповісти
Коли гундосий відповість за зустріч з Патрушевим Коляном і розповість чучало небрите подробиці розмови??
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11.07.2025 09:25 Відповісти
Ското-кацапи полорогі на білше вони не здібні.
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11.07.2025 09:29 Відповісти
Сподіваюся далі ліфт, вікно чи самокат.
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11.07.2025 09:30 Відповісти
самокат прикольніше або вікно, хоча ліфттеж тєма, щоб по стінках розмазало
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11.07.2025 10:53 Відповісти
А можна ще підозру тим країнам, які користувались краденим? Так буде ще потужніше! А чернишови зеленського нехай собі продовжують грабувати Україну!
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11.07.2025 09:30 Відповісти
У московитів віками ничого не змінюєтся бо майже дикарі залишаются дикарями. Замість - зробити, виростити, створоти, розробити у ніх одне і теж саме - вкрасти та пограбувати ну ще вбити. Якуб посаду воно, дике, не займало.
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11.07.2025 09:39 Відповісти
"випал с лесніци"
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11.07.2025 09:39 Відповісти
Безумовно потужно. А де чернишов, вже вивезли його з країни в якийсь "хаб єдності"?
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11.07.2025 09:56 Відповісти
Найкраща підозра - це відправити самокат/посилку/пейджер ...
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11.07.2025 10:04 Відповісти
Повідомили?

А пОцієнт телеграму точно прийняв?
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11.07.2025 10:12 Відповісти
Ну, таке. Зайнятися більше нічим?
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11.07.2025 10:26 Відповісти
хай буде
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11.07.2025 10:54 Відповісти
 
 