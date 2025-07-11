Украинские беженцы в Чехии вложили в экономику страны больше, чем получили помощи, - отчет

Украинцы, которые начиная с февраля 2022 года переехали в Чехию, вложили в чешскую экономику больше, чем получили помощи.

Об этом говорится в ежегодном отчете чешской Службы безопасности и информации (BIS), передает LIGA.net.

По данным BIS, к концу 2024 года в Чехии проживало более 390 тыс. украинцев с временным статусом защиты.

"Граждане Украины продолжают интегрироваться в общество, их экономический вклад уже превысил объем финансовой поддержки и социальных выплат, которые они получили от чешского правительства с начала войны", - сообщили в Службе.

Также там отметили, что присутствие украинцев в Чехии не имело негативного влияния на уровень преступности в стране. Также BIS не имела информации об участии украинцев в незаконной торговле оружием.

Напомним, 13 июня, Совет Европейского Союза единогласно поддержал предложение продлить действие временной защиты для украинских беженцев в странах ЕС еще на год - до 4 марта 2027 года. В то же время государства-члены ЕС обсуждают подготовку к скоординированному переходу от временной защиты (стратегия выхода из временной защиты).

До того стало известно, что Европейская Комиссия начнет разрабатывать план возвращения украинских беженцев на Родину после прекращения боевых действий.

Перед тем сообщалось, что в течение 2023 года в Эстонии выросли все показатели по трудовой силе, и это произошло преимущественно за счет украинских беженцев.