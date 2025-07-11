Единственный авианосец во флоте России могут списать на металлолом после 7 лет ремонта

Минобороны России может отказаться от восстановления единственного авианосца в составе российского флота - крейсера "Адмирал Кузнецов", который находится на ремонте с 2018 года.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на источники.

Как сообщается, ремонт и модернизация корабля на данный момент приостановлены, а вопрос о его дальнейшем будущем должен быть решен в ближайшее время. Представители Главкомата Военно-морского флота РФ и Объединенной судостроительной корпорации, которая занималась восстановлением крейсера, сейчас обсуждают, стоит ли возвращать авианосец в боевой состав флота.

Крейсер "Адмирал Кузнецов" предназначен для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от атак противника и поддержки операций по десантированию. На корабле могут базироваться 28 самолетов и 24 вертолета. Изначально реконструкция оценивалась в 20 млрд руб. Предполагалось, что крейсер вернется в состав российских ВМФ в 2022 году, но сроки завершения ремонта несколько раз переносили.

Бывший командующий Тихоокеанского флота России адмирал Сергей Авакянц назвал отказ от продолжения ремонтных работ "абсолютно правильным". По его мнению, российскому флоту "Адмирал Кузнецов" не нужен даже модернизированный, поскольку это очень дорогое и неэффективное морское оружие, а будущее - за носителями роботизированных комплексов и непилотируемой авиации.

"А "Адмирал Кузнецов", если будет принято решение не продолжать ремонт, остается только взять, разрезать на металлолом и утилизировать", - сказал Авакянц.

При этом в действующих стратегических документах предусмотрено наличие авианесущего соединения как на Северном, так и на Тихоокеанском флоте.

В мае сообщалось, что правительство России после попытки догнать авиапром СССР предложило резко увеличить строительство кораблей и заменить флот, построенный в период расцвета верфей СССР.

В мае прошлого года сообщалось, что сроки завершения строительства первого российского сверхмощного атомного ледокола "Россия", который строится на верфи "Звезда", перенесли с 2027 года на 2030 год.

До этого стало известно, что российское правительство урезало расходы федерального бюджета в 2024-2026 годах на строительство новых атомных ледоколов на фоне рекордного роста расходов на развязанную Россией войну против Украины.