США не выведут ключевые силы из Европы в случае передислокации войск в Азию, - генинспектор Бундесвера Брейер

Смещение интересов США все больше в сторону Тихого океана не означает, что будут выведены ключевые силы с европейского континента. Более того, это также и в интересах Европы как "один из крупнейших вызовов безопасности".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Tagesspiegel заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер.

"Соединенные Штаты были и остаются нашим важнейшим военным партнером. Они и в дальнейшем будут играть центральную роль в будущем", - сказал Брейер.

Он утверждает, что якобы получил гарантии, что не будет потери основных американских военных компетенций. По словам Брейера, он ведет тесную коммуникацию с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном.

"В частности, например, относительно будущего размещения систем дальнобойного оружия в Германии для сдерживания России", - сказал инспектор Бундесвера.

Но для компенсации ожидаемого сокращения численности войск Германия должна "стать движущей силой обороны Европы" с лучше оснащенной армией, считает Брейер.

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