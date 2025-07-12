США не виведуть ключові сили з Європи у разі передислокації військ до Азії, - генінспектор Бундесверу Брейер

Зміщення інтересів США дедалі більше у бік Тихого океану не означає, що буде виведено ключові сили з європейського континенту. Щобільше, це також і в інтересах Європи як "один із найбільших викликів безпеки".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Tagesspiegel заявив генеральний інспектор Бундесвера Карстен Брейер.

"Сполучені Штати були та залишаються нашим найважливішим військовим партнером. Вони й надалі відіграватимуть центральну роль у майбутньому", – сказав Брейер.

Він стверджує, що нібито отримав гарантії, що не буде втрати основних американських військових компетенцій. За словами Брейера, він веде тісну комунікацію з головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Деном Кейном.

"Зокрема, наприклад, щодо майбутнього розміщення систем далекобійної зброї у Німеччині для стримування Росії", – сказав інспектор Бундесверу.

Але для компенсації очікуваного скорочення чисельності військ Німеччина має "стати рушійною силою оборони Європи" з краще оснащеною армією, вважає Брейер.

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