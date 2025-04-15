Європі не вигідно бути "постійним безпековим васалом" США, - Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Європі "не вигідно бути постійним безпековим васалом Сполучених Штатів".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Так, він попередив, що Європа повинна активізуватись і працювати над своїм захистом, оскільки "більшість європейських країн не мають збройних сил, які могли б забезпечити їхню розумну оборону".
Серед винятків Венс назвав Велику Британію, Францію та Польщу, які "доводять правило, що європейські лідери радикально недоінвестували в безпеку, і це має змінитися".
"Я не хочу, щоб європейці просто робили все, що скажуть їм американці. Я не думаю, що це в їхніх інтересах, і я не думаю, що це також в наших інтересах", - пояснив віцепрезидент США.
Топ коментарі
+8 Randall Flag #387882
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+7 Calvados
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Наостанок: Україна 30 з гаком років жила за принципом: обирати президентами/депутатами треба тих, у кого більше папірців з мертвими президентами у кишені. До чого це призвело всі вже побачили. Вітаю Вас і Вам подібних з цією звитягою...
Ганьба виродкам
А що не так він сказав не так важливо , важливо що не так він зробив
Тут і Гренландія і назвати російсько-українську війну - проксі війною
Але у лохів пам'ять ,як у золотої рибки
"Тут і Гренландія і назвати російсько-українську війну - проксі війною"
Важливо, що зробив: а зробив заяви про Гренландію і про проксі війну... Тобто, знов сказав. Впорядкуйте вже свої думки врешті-решт.
1) Те що він зробив для допомоги Україні . Нічого . Ба більше спровокував сварку у овальному кабінеті
2) І вже геть в іншому реченні . Про інши його вкиди , щоб ще раз підтвердити , що цього балабола слухати не треба. про його вкид щодо Гренландії і щодо "проксі війну"
Сподіваюсь тепер, мій інтелектуально обділений брат, ти все зрозумів
- 20 января ты будешь спать с президентом Соединенных Штатов!
Чувак в шоке...
І перш за все прикриття наступних порушення всіх договорів, в т.ч. безпекових з боку США.
если позволить макаке достаточно долго стучать по клавишам.
Если ********** дать возможность достаточно долго пистеть, они могут ляпнуть, что нибудь разумное.
Венс чрезмерно мягко оценил европейских лидеров.
Фактически, европейцы потихоньку вазелинется и принимают позу в ожидание трубы Газпрёма.
В текущей ситуации, в интересах Украины начать немедленные переговоры с врагом.
Продолжение войны с сегодняшними союзникам сулит Украине катастрофу.
Европа не имеет сил, единства и мужества существенно повлиять на ход войны.
Америка фактически действует в интересах врага и готова перейти на его сторону.
Они не могут иначе, предательство у них в крови.
Их жизненное кредо - выжать из союзника всё и бросить его в самый критический момент.
Ничего личного, просто бизнес!
"Мне жаль, что твоя гнедая сломала ногу!"