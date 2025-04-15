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Європі не вигідно бути "постійним безпековим васалом" США, - Венс

Венс закликав Європу працювати над своїм захистом

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Європі "не вигідно бути постійним безпековим васалом Сполучених Штатів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Так, він попередив, що Європа повинна активізуватись і працювати над своїм захистом, оскільки "більшість європейських країн не мають збройних сил, які могли б забезпечити їхню розумну оборону".

Серед винятків Венс назвав Велику Британію, Францію та Польщу, які "доводять правило, що європейські лідери радикально недоінвестували в безпеку, і це має змінитися".

"Я не хочу, щоб європейці просто робили все, що скажуть їм американці. Я не думаю, що це в їхніх інтересах, і я не думаю, що це також в наших інтересах", - пояснив віцепрезидент США.

Читайте: Венс відповів на критику Зеленського щодо виправдовування РФ: Абсурдно говорити, що США на боці росіян

Автор: 

Європа (1805) США (22778) Джей Ді Венс (86)


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Топ коментарі
+8
Слабак і бовдур. Незважаючи на уніерситетську освіту так і залишився примітивним селюком-реднеком.
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15.04.2025 12:13
+7
І що він не так сказав? Але зараз набіжать адепти Байдена і нам все розкажуть.
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15.04.2025 12:13
+6
Американці після Другої світової завжди казали європейцям про атлантичну єдність про те, що не треба турбуватись, ми вас захистимо, тому стільки зброї та баз американських у Європі, а ту бах і валіть нафіг, США довго будуть розплачуватись за таку зраду союзників. Я не кажу, що європейці не винні, також треба думати головою, а то вони дуже гарно влаштувались, коли за безпеку платили США, а енергоресурси дешеві були з рашки, таке не могло тривати вічно. Але вони навіть після Грузії та Криму нічого не хотіли розуміти, все намагались повернути "старі добрі часи".
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15.04.2025 12:24
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Слабак і бовдур. Незважаючи на уніерситетську освіту так і залишився примітивним селюком-реднеком.
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15.04.2025 12:13 Відповісти
Тобто слаба і нікчемна Європа то гарно?
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15.04.2025 12:33 Відповісти
Зараз вона слабка і беззахисна. І він та трампон її кидають напризволяще. кацапам саме цього й треба.
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15.04.2025 12:36 Відповісти
Кидають?!? Як цікаво, якщо можна докладніше. Схоже я щось пропустив.
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15.04.2025 12:41 Відповісти
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15.04.2025 12:34 Відповісти
Шановний, нахіба ця дитяча муйня? У Вас є аргументи, то давайте їх обсудимо.
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15.04.2025 12:42 Відповісти
По-перше, картинка не Вам адресувалася. По-друге, якщо Ви вже про неї згадали, то я її запостив, щоб продемонструвати рівень IQ цієї істоти. По-третє, аргументів на користь того, що я написав тонна. Європа ТУТ і ЗАРАЗ до війни НЕ ГОТОВА. Зброї у неї у достатній кількості немає, армії недоукомплектовані, фінансування не вистачає. Щоб змінити теперішній стан речей, необхідні масштабні інвестиції у оборонний комплекс. А це все час і гроші, гроші, гроші. Але найголовніше час, якого просто немає. І якщо штати зараз самоусуваються від захисту Європи, то самостійно вона себе ТУТ і ЗАРАЗ без їхньої допомоги не захистить.

https://censor.net/biz/news/3546749/vyrobnyk-raket-storm-shadow-otrymav-zamovlen-na-7-rokiv-roboty
https://censor.net/ua/news/3527602/u-bundestazi-rozpovily-pro-boyegotovnist-armiyi-nimechchyny
https://censor.net/ua/news/3471486/**********************************************************************************
https://glavcom.ua/world/observe/frantsuzka-armija-ne-hotova-do-takoji-vijni-jak-v-ukrajini-jevropejskij-heneral-999256.html
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15.04.2025 13:18 Відповісти
Шановний, на картинкі не вказано для кого вона, а судити про IQ з кариткатур то дурна справа.
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15.04.2025 13:20 Відповісти
Про те, що коментар, адресований саме Вам, Ви можете дізнатися за лічильником, який знаходиться біля Вашого ніка. Або клікнувши по самому нікнейму. У переліку коментарів, адресованих Вам, його немає.
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15.04.2025 13:23 Відповісти
Я вибачаюся, може я образив Вашу величність переглянувши таке інтимне фото, але маю підозру що його крім мене побачив ще хтось. Як Ви будете з цим жити?
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15.04.2025 13:26 Відповісти
Могли просто не реагувати. Я дотримуюсь саме такого простого правила, якщо коментар адресований не мені.
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15.04.2025 13:27 Відповісти
І я його не "суджу за картинкою". Він таким і є, на мою думку. А картинка просто демонструє моє ставлення. Ну бо його "аргументи" якраз на рівні дитячого садочка.
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15.04.2025 13:25 Відповісти
Ваша думка хибна. Можу Вас запевнити що Венс не дурніший за Вас. В Америці є така приказка: "Якщо ти такий розумний покажи скільки ти заробляєш". У Вас в кишені є чим підтверлити свою розумову перевагу над Венсом?
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15.04.2025 13:31 Відповісти
Все ясно. Як кажуть у них, You're full of hot air, buddy. So go take a hike".
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15.04.2025 13:36 Відповісти
Мене тішить те, що Ви нарешті хоть щось зрозуміли.
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15.04.2025 14:03 Відповісти
Одні дурні лізуть у віце-президенти, інші їм аплодують...

Наостанок: Україна 30 з гаком років жила за принципом: обирати президентами/депутатами треба тих, у кого більше папірців з мертвими президентами у кишені. До чого це призвело всі вже побачили. Вітаю Вас і Вам подібних з цією звитягою...
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15.04.2025 14:14 Відповісти
"Україна 30 з гаком років жила за принципом..." Ви соціолог, з відки такий висновок? Дивно з якою легкістю Ви вирішуєте за всих. В мене такого принципу не було, тому мабуть ні один з кандидатів за яких яголосував не став президентом. Мабуть ми з вами в різних середовищах існували.
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15.04.2025 14:20 Відповісти
І що він не так сказав? Але зараз набіжать адепти Байдена і нам все розкажуть.
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15.04.2025 12:13 Відповісти
МАПА - довбні продовжують приймати золотий дощ від режиму ФША
Ганьба виродкам
А що не так він сказав не так важливо , важливо що не так він зробив
Тут і Гренландія і назвати російсько-українську війну - проксі війною
Але у лохів пам'ять ,як у золотої рибки
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15.04.2025 12:49 Відповісти
"важливо що не так він зробив"
"Тут і Гренландія і назвати російсько-українську війну - проксі війною"

Важливо, що зробив: а зробив заяви про Гренландію і про проксі війну... Тобто, знов сказав. Впорядкуйте вже свої думки врешті-решт.
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15.04.2025 12:55 Відповісти
Я розумію такому .дурню як ти не зрозуміти. Тому розжую з урахуванням на твій brainrot
1) Те що він зробив для допомоги Україні . Нічого . Ба більше спровокував сварку у овальному кабінеті
2) І вже геть в іншому реченні . Про інши його вкиди , щоб ще раз підтвердити , що цього балабола слухати не треба. про його вкид щодо Гренландії і щодо "проксі війну"
Сподіваюсь тепер, мій інтелектуально обділений брат, ти все зрозумів
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15.04.2025 18:02 Відповісти
Венсу теж не вигідно бути васалом неадекватного Трампа. Тільки Венс через тупість цього ще не усвідомив.
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15.04.2025 12:16 Відповісти
Минулий Віцепрезидент так багато не говорив.
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15.04.2025 12:17 Відповісти
Камала Харис перед выборами торжественно пообещала мужу:
- 20 января ты будешь спать с президентом Соединенных Штатов!
Чувак в шоке...
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15.04.2025 12:30 Відповісти
Враньйо...
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15.04.2025 12:33 Відповісти
https://www.business-standard.com/world-news/kamala-will-be-a-great-president-who-we-ll-all-be-proud-of-husband-124082100208_1.html Kamala will be a great president who we'll all be proud of: Husband | World News - Business Standard
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15.04.2025 12:41 Відповісти
ну взагалі-то посил вірний. от тільки це потрібно донести до європейців не таким бичим підходом, як це робить ДиВан, а тонкою дружньою дипломатією, щоб не обурювати своїх союзників по НАТО. бо бикування до союзників не на користь буде, а на тільки шкоду і на утіху кацам з китайцями та їхніми шавками.
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15.04.2025 12:17 Відповісти
Тонкою дружньою дипломатією 3 роки займались, що аж бідний https://suspilne.media/950391-konferencia-z-bezpeki-bula-zahittam-golova-munhenskoi-konferencii/ Голова Мюнхенської конференції розплакався...
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15.04.2025 12:35 Відповісти
це він про війну в Україні розплакався. а тут Венс говорить про відносини всередині блоку НАТО. тож тут цей ваш коментар трохи не в тему.
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15.04.2025 12:46 Відповісти
3 роки не знав про війну, а тут дізнався і розплакався? Схоже на 35-річну "дитину", котру утримували батьки, а тут батькам це набридло і вони заявили, що прийшла пора б йому піти працювати.
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15.04.2025 12:58 Відповісти
мова зараз тут не про нього, а про Венса. от про Венса і потрібно говорити.
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15.04.2025 13:00 Відповісти
Про Венса я свою точку зору висловив вище. Тут він абсолюто правий.
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15.04.2025 13:05 Відповісти
він не абсолютно правий, а лише частково правий. із союзниками по блоку таким тоном не розмовляють на офіційному рівні. це велика помилка так робити.
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15.04.2025 13:08 Відповісти
віцепрезидент це весільний генерал, принаймні ця посада саме такі повноваження і надає, тобто - ніяких. Це при імпотенті трампі вицепрезидент чогось розбазікався. Тому, що команда трампа це зграя, а зграя повинна тяфкати вся без виключень і без зупинки.
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15.04.2025 12:22 Відповісти
Американці після Другої світової завжди казали європейцям про атлантичну єдність про те, що не треба турбуватись, ми вас захистимо, тому стільки зброї та баз американських у Європі, а ту бах і валіть нафіг, США довго будуть розплачуватись за таку зраду союзників. Я не кажу, що європейці не винні, також треба думати головою, а то вони дуже гарно влаштувались, коли за безпеку платили США, а енергоресурси дешеві були з рашки, таке не могло тривати вічно. Але вони навіть після Грузії та Криму нічого не хотіли розуміти, все намагались повернути "старі добрі часи".
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15.04.2025 12:24 Відповісти
ви не повірите, вони і зараз нічого не хочуть розуміти, намагаючись повернути "старі добрі часи".
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15.04.2025 22:41 Відповісти
Все вірно. Але є кілька але.
І перш за все прикриття наступних порушення всіх договорів, в т.ч. безпекових з боку США.
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15.04.2025 12:29 Відповісти
тоді і Америка повинна прийняти те що вона вже не світовий лідер і атлантична єдність це казка, і ЕС може розвивати спільні справи більше з Китаем
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15.04.2025 12:31 Відповісти
А без китайських комуняк вам ніяк? То рашка, то китай, аби комуняки.
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15.04.2025 13:27 Відповісти
Америка хоче щоб Європа сама варилася в лайні з кацапами. А вони як всі інші будуть знімати з цього вершки. Совка вже немає, навіщо їм та Європа. Тільки баласт. Насправді всі дикуни в екстазі від того що зарозуміла Європа вляпалася в дерьмо.
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15.04.2025 12:35 Відповісти
Трампон оточив себе тупими долбойобами, щоб на їх фоні виглядати розумним "красавчиком"...
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15.04.2025 12:41 Відповісти
Один болван - буває. Два - збіг. Мільйони?
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15.04.2025 12:45 Відповісти
По теории вероятностей, существует возможность, что макака может напечатать роман "Война и мир",
если позволить макаке достаточно долго стучать по клавишам.
Если ********** дать возможность достаточно долго пистеть, они могут ляпнуть, что нибудь разумное.
Венс чрезмерно мягко оценил европейских лидеров.
Фактически, европейцы потихоньку вазелинется и принимают позу в ожидание трубы Газпрёма.
В текущей ситуации, в интересах Украины начать немедленные переговоры с врагом.
Продолжение войны с сегодняшними союзникам сулит Украине катастрофу.
Европа не имеет сил, единства и мужества существенно повлиять на ход войны.
Америка фактически действует в интересах врага и готова перейти на его сторону.
Они не могут иначе, предательство у них в крови.
Их жизненное кредо - выжать из союзника всё и бросить его в самый критический момент.
Ничего личного, просто бизнес!
"Мне жаль, что твоя гнедая сломала ногу!"
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15.04.2025 13:07 Відповісти
До американців ще не дійшло, яку "вигоду" вони собі обрали. І хрен би з ними, але цю кашу буде хльобать весь світ.
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15.04.2025 13:23 Відповісти
"Я не хочу, щоб європейці просто робили все, що скажуть їм американці. Я не думаю, що це в їхніх інтересах, і я не думаю, що це також в наших інтересах", - пояснив віцепрезидент США. -САМЕ ЦЕ В ІНТЕРЕСАХ КУЙЛА
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15.04.2025 13:30 Відповісти
В принципі, ідея правильно. Справа в тому, як це робити. Після років, коли США не давали Європі розвивати свій ВПК, не можна різко припиняти підтримку. А те, що Європі час виростити зуби, а не користуватись вставною американською щелепою, правильно.
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15.04.2025 13:38 Відповісти
дуже вчасний випук венса...тому шо ЄС не повинно існувати , це теріторія московії по трампу ...мапи всі вже бачили ,світ на трьох авторітіїв ,трамп ,сі , ху* ло ... Заходу думку включати треба !
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15.04.2025 13:40 Відповісти
Дупорукий Венс до чого не доторкнеться, усе https://x.com/i/status/1911869267164930395 летить шкереберть.

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15.04.2025 14:02 Відповісти
Гейропа хочет смоктать деньги из США, торговать с рф и гадить Трампу.
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15.04.2025 16:47 Відповісти
 
 