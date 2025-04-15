Європі не вигідно бути "постійним безпековим васалом" США, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Європі "не вигідно бути постійним безпековим васалом Сполучених Штатів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Так, він попередив, що Європа повинна активізуватись і працювати над своїм захистом, оскільки "більшість європейських країн не мають збройних сил, які могли б забезпечити їхню розумну оборону".

Серед винятків Венс назвав Велику Британію, Францію та Польщу, які "доводять правило, що європейські лідери радикально недоінвестували в безпеку, і це має змінитися".

"Я не хочу, щоб європейці просто робили все, що скажуть їм американці. Я не думаю, що це в їхніх інтересах, і я не думаю, що це також в наших інтересах", - пояснив віцепрезидент США.

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