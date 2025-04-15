Венс відповів на критику Зеленського щодо виправдовування РФ: Абсурдно говорити, що США на боці росіян

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що не підтримує Росію, коментуючи слова президента України Володимира Зеленського щодо нібито виправдання дій Володимира Путіна.

Про це повідомляє агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Венс наголосив, що засудив дії РФ ще у 2022 році, однак зараз намагається зрозуміти стратегічні інтереси обох сторін, щоб знайти шляхи до вирішення конфлікту.

"Це не означає, що я морально підтримую російську справу чи повномасштабне вторгнення", - підкреслив він.

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Американський віцепрезидент також додав, що розуміння "червоних ліній" обох сторін є необхідним для пошуку миру, і назвав абсурдним твердження про те, що США нібито стоять на боці Росії:

"Я думаю, що для Зеленського трохи абсурдно говорити уряду, який зараз тримає весь його уряд і військові зусилля разом, що ми якимось чином на боці росіян", - сказав Венс.

Нагадаємо, 14 квітня президент Володимир Зеленський в інтерв’ю CBS заявив, що віцепрезидент США Джей Ді Венс демонструє нерозуміння війни в Україні і повторює риторику, яку раніше озвучувала російська пропаганда.

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