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Венс відповів на критику Зеленського щодо виправдовування РФ: Абсурдно говорити, що США на боці росіян

віцепрезидент США Венс про Гренландію

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що не підтримує Росію, коментуючи слова президента України Володимира Зеленського щодо нібито виправдання дій Володимира Путіна.

Про це повідомляє агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Венс наголосив, що засудив дії РФ ще у 2022 році, однак зараз намагається зрозуміти стратегічні інтереси обох сторін, щоб знайти шляхи до вирішення конфлікту.

"Це не означає, що я морально підтримую російську справу чи повномасштабне вторгнення", - підкреслив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цього тижня заплановані зустрічі щодо військового контингенту партнерів в Україні, - Зеленський

Американський віцепрезидент також додав, що розуміння "червоних ліній" обох сторін є необхідним для пошуку миру, і назвав абсурдним твердження про те, що США нібито стоять на боці Росії:

"Я думаю, що для Зеленського трохи абсурдно говорити уряду, який зараз тримає весь його уряд і військові зусилля разом, що ми якимось чином на боці росіян", - сказав Венс.

Нагадаємо, 14 квітня президент Володимир Зеленський в інтерв’ю CBS заявив, що віцепрезидент США Джей Ді Венс демонструє нерозуміння війни в Україні і повторює риторику, яку раніше озвучувала російська пропаганда.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію на 90 днів

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) війна в Україні (3839) Джей Ді Венс (86)


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Топ коментарі
+36
Венс со всеми посрался. Ему осталось только Израиль обосрать. Успел оскорбить британских ветеранов, ЕС, Украину, назвать китайцев крестьянами и прочее.
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15.04.2025 10:50
+31
Який поп такий і приход. Збір дурнів США, нашкрябали скільки могли
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15.04.2025 10:58
+28
Не все в мире зависит от Зеленского. Венс говно не из-за Зеленского. Просто говно.
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15.04.2025 11:09
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Венс со всеми посрался. Ему осталось только Израиль обосрать. Успел оскорбить британских ветеранов, ЕС, Украину, назвать китайцев крестьянами и прочее.
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15.04.2025 10:50 Відповісти
Який поп такий і приход. Збір дурнів США, нашкрябали скільки могли
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15.04.2025 10:58 Відповісти
Венс уникальный случай.
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15.04.2025 10:58 Відповісти
"Дєрєвєнщіна елегія" - це його автобіографічний роман

.
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15.04.2025 11:20 Відповісти
Где он успел оскорбить всю культуру хиллбилли, которая существует уже 200 лет в США за что его хиллбилли ненавидят.
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15.04.2025 11:22 Відповісти
Венс мне Просвирнина напоминает. Такое же говнистое и жалкое.
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15.04.2025 11:06 Відповісти
А мені він нагадує Кончіту Вурдст ....
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15.04.2025 14:16 Відповісти
Яка тобі ріжниця, шо робить Венс, чи Пенс, поки США надають військову допомогу?
Чи тобі важніше, щоб Зеленьський пропіарився для своїх імбецілів - вібарцев, а що там буде з постачанням озброєньвід США- " то такоє"?
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15.04.2025 11:08 Відповісти
Не все в мире зависит от Зеленского. Венс говно не из-за Зеленского. Просто говно.
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15.04.2025 11:09 Відповісти
От твого "Зеленського", залежить, щоб тримав рота на замку, поки США надають військову допомогу.
А то, ламати ваш Бонявтік навчився справно. Зруйнувати оборонну промисловісь, вперьод, поставити під загрозу постачання озброєнь із США заради піару- Зе в пєрвіх рядах..
Відповідальність за оборону і мобілізацію-"єто плохо впліваєть на маї рєйтінгі"..
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15.04.2025 12:05 Відповісти
Для того чтобы Венсу обосрать кого-то Зеленского не надо. Он просто такой.
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15.04.2025 12:34 Відповісти
У тебе пряме завдання зірвати поставки озброєнь в Україну?
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15.04.2025 12:56 Відповісти
Не будет скоро никаких поставок итак.
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15.04.2025 13:18 Відповісти
Ти вже закінчив університет імені Баби Ванги?
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15.04.2025 14:10 Відповісти
Не потрібно пздіти, США надала збою ще адміністрації байдена яку затримали на кордонах або в дорозі, бо повертати назад це втрачати мільйони доларів. За шльопера трампакса суШиА не дало ні цента і ні однієї одиниці будь-якої зброї.
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15.04.2025 12:48 Відповісти
Ще один " сочінінітєль казок" прибіг.
А що зараз щотижня прибуває із США в Жешув віськовими транспортниками для України?
Невже Подоляк тролів із америки виписує
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15.04.2025 12:54 Відповісти
До чого тут падалЬяк чи шльопер щєля? Покажи мені хоч одну новину про те, що адміністрація трампакса виділили хоч якусь допомогу Україні.
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16.04.2025 07:39 Відповісти
Коли вже Зе закроє рота и почне працювати на Україну, а ні на свої грьобані рейтинги. Дурень, дурень.
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15.04.2025 10:51 Відповісти
Дурепа, тут зовсім про друге стаття.
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15.04.2025 10:55 Відповісти
Очі відкрий телепень!В статті реакція Венса на висер імбєцила ЗЕ.І до чого тут ЗЕ?
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15.04.2025 10:57 Відповісти
Я розумію, що щоб не написав автор, то дурам головне що є слово Зеленський. Сразу кажу не голосував за нього і не буду.
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15.04.2025 10:59 Відповісти
Яка різниця за кого ти голосував, ти гроші від подлоляка отримуєш. А " галасувати", можеж і на голосувати.
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15.04.2025 11:04 Відповісти
а ти мабуть косметологиня цього проросійського фріка венса? Скоріш би до нього брат добрався та мізки вправив.
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15.04.2025 11:38 Відповісти
О! Пішла ферма Подлоляка працювати
Команда швиденько за Бонявтіком підчищати, що Гофмаршал нага...в
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15.04.2025 11:57 Відповісти
істоміна, ви використовуєте ганебні брудні методи ведення дискусії. Якщо людина вам пояснила, що ви сказали дурницю, то намагання його заткнути вигадкою що він від когось там гроші отримує за свою реакцію на вашу бєлібєрду - це недостойно
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15.04.2025 11:55 Відповісти
Скільки вас, зараз кинули підчистити за ідіотнічанієм Бонявтіка, заради рейтингів ціноюю зрива поставок озброєнь Україні?
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15.04.2025 11:59 Відповісти
Ну ти і дура.
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15.04.2025 12:32 Відповісти
от шо ти ляпнула??? твій психіатр недопрацьовує
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15.04.2025 12:59 Відповісти
Тобто відповісти по суті питання, що Зеленьський своїм піаром ставить під загрозу поставки озброєнь із США ти не в змозі,..
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15.04.2025 13:13 Відповісти
Судячи по тому, як ти, дурачек, возбудився, то ти і в другий, і в третій, і в десятий раз побіжиш за Піаніста голосувати.
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15.04.2025 11:14 Відповісти
та йому пофіг про що, він на ставці, і не поганій до того ж.
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15.04.2025 10:58 Відповісти
🤡 чмо ми знаємо ,а ти венсмудило , зніми фудболку ,з серпом та кувалдою !!!
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15.04.2025 10:52 Відповісти
Само собой абсурдно, не на боці, а підпорядковані , як агент свому куратору
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15.04.2025 10:53 Відповісти
Венс:
- Я у "Сторісі" сіжу, за вайною я сліжу...
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15.04.2025 10:54 Відповісти
Смішно, що є люди які вірять, в те, що розвідка посольство США в Україні не надає повної картини подій для Трампа, Венса і Держдепу. Венс може продивлятися таке "сторіс" про Україну, що більшості з ОП і не снилося
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15.04.2025 11:10 Відповісти
Взагалі-то розвідка США обмежила трампонам (DOGE) доступ до деякої розвідувальної інформації саме зза побоювання витоків. Хоч і не до тієї, яку передають Україні.
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15.04.2025 11:42 Відповісти
Розвідка не може обмежити доступ до розвідінформації президенту або віце-президенту.
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15.04.2025 11:48 Відповісти
Головний "продуцент абсурду" у адміністрації Трампа шукає "абсурд" у словах та діях опонентів...
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15.04.2025 12:15 Відповісти
Головне питання у тому, де був костюм Венса, коли він поїхав з візитом до Гренландії. Погано, що ніхто не наважився спитати
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15.04.2025 10:55 Відповісти
Визит в Гренландию закончился тем что истеричка Венс потребовал уволить начальника военной базы, так как та недостаточно уважала барина Венса.
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15.04.2025 10:57 Відповісти
Він так образився, що аж туш потекла? 😂
***** він крашена
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15.04.2025 11:43 Відповісти
"стратегічний інтерес" - небезпечна тема.
Що за "стратегічний інтерес" Путіна, що за "стратегічний інтерес" Зеленського - тут однаково швидко забанят.
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15.04.2025 10:56 Відповісти
венс гопнік у костюмі та краватці.
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15.04.2025 10:59 Відповісти
дєрєвєнщіна !

.
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15.04.2025 11:21 Відповісти
підхвуйловник
Венс відповів на критику Зеленського .....
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15.04.2025 10:59 Відповісти
Діджей пеніс недоумкувате як і його хазяін
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15.04.2025 11:01 Відповісти
Ну, точно не на боці України
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15.04.2025 11:01 Відповісти
Венс как человек просто дерьмо
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15.04.2025 11:02 Відповісти
А ніхто і неговорить про США!
Клінічно-психіатрічна труппа цирку розумово обділеного шапіто на ім'я "трамп і його команда" - це ніх*я не США!
Це просто приватний клуб любителів бути п*дарасами...
От саме про вас і мова...
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15.04.2025 11:03 Відповісти
Рижий також говорить абсурдні речі, але хіба побачиш колоду в своєму оці.
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15.04.2025 11:04 Відповісти
Який президент такий і віцепрезидент ,що ж в Україні можна було обрати невігласів ,США продемонстрували що вони не оплот демократії, а збір аферистів і бариг.
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15.04.2025 11:04 Відповісти
..ви вже розмовляєте як Путін, брешите усім і думаєте, що вам повірять!!!
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15.04.2025 11:07 Відповісти
оце ще підтирка трампівська. Спочатку трампа гівном поливало, потім вистілається під нього. Сподіваюсь політична кар'єра цього підфарбованого закінчилася. Повія політична, брехлива та цинічна. Тьху!
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15.04.2025 11:08 Відповісти
тільки зебіл не розуміє що Верховна Гнида здає Україну свідомо

і всі його дії направлені саме на це
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15.04.2025 11:08 Відповісти
і ще скажу так

не Верховній Гниді з травневими шашликами, вагнергейтом, асфальтом , чонгаром ..та інше інше інше вказувати
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15.04.2025 11:09 Відповісти
"Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - Зеленський у Мюнхені

19 лютого, 2022 субота

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15.04.2025 11:13 Відповісти
А чого це він у костюмі?
Закінчувався восьмий рік війни!
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15.04.2025 13:15 Відповісти
Твердолобий чел - ще 4 р назад обзивав Трампа дебілом - потім його перемкнуло
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15.04.2025 11:14 Відповісти
Сколько раз надо говорить что нужно следить за словами. Европейцы годами брызгали слюной на Трампа. Добрызгались. Обижается не только Трамп, но и их немного неадекватные сторонники. Откуда вы думаете у американцев появилось такое раздражение на Европу.
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15.04.2025 11:18 Відповісти
Європа без трампонських США проживе
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15.04.2025 11:23 Відповісти
Это все о чем мечтает Америка. Но как избавиться от мертвой хватки Европы никто не знает.
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15.04.2025 11:38 Відповісти
Мрії розбились об реальність, тепер постає питання виживання США під рудим клоуном.
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15.04.2025 11:48 Відповісти
Да похер.
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15.04.2025 11:24 Відповісти
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15.04.2025 11:21 Відповісти
це ким потрібно бути щоб замість Чорновола обрати Кучму, Ющенка - Януковича, Порошенка - Зеленського?
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15.04.2025 12:09 Відповісти
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15.04.2025 13:58 Відповісти
а чого цей висер підфарбованої політичної повії спрямований тільки на Зеленського?? Повно європейських глав держав і політиків закидають шоблі трампа що вони підспівують *****. Чи на європейців сцикотно свого облізлого хвоста підіймати??
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15.04.2025 11:21 Відповісти
слова стоят малого. вэнс, трамп, и его администрация своими действиями явно демонстрируют на чьей они стороне
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15.04.2025 11:32 Відповісти
Хай би він приїхав у розбомблені міста і поговорим з людьми...
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15.04.2025 11:33 Відповісти
Він пустив ворога в нашу країну,чи порадив ЗЕ до шашликів готуватись?
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15.04.2025 11:58 Відповісти
Венс-їбанько з села Їбаньки.
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15.04.2025 11:43 Відповісти
Венс: - Українці, це ж абсурдно вірити своїм очам, а не Венсу!
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15.04.2025 11:44 Відповісти
Ківала біля Рудого. Любарський розтарижував відосик про преску Рудого з Овального дому. Сидить Чубчик в старомодному костюмі, тужиться сказати щось геніальне. Повертає голову ліворуч, там стоять четверо цєловальніков на чолі з Наварро. Він їх питає-я правильно говорю? Кивають і заходяться від сміху. Повертає голову ліворуч - там стоять дві цєловальниці і таж сама реакція.
Приходить Донні до проктолога з ВМС, жаліється, що тиждень вроді запор. Той оглянув і повідомив, що отвір відсутній. Донні спантеличено-я їх тільки попросив, а вони так зализали мій зад.
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15.04.2025 12:14 Відповісти
У цього покидька морда ляльки-пупса з приклеєною бородою. Воно ніби і доросле, але меле таке, шо на голову не налазить...
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15.04.2025 12:17 Відповісти
Звичайно, абсурдно говорити, що на боці кацапів всі США. А от сам Венс, його сюзерен Трамп і так звана МАҐА - стовідсотково. Можливо не всі свідомо, але за фактом на боці кацапів.
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15.04.2025 12:22 Відповісти
https://hromadske.ua/svit/243179-vens-zlamav-chempionskyy-kubok-pid-chas-nahorodzennia-studentskoyi-komandy-z-amerykanskoho-futbolu?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR6anmRn9VC8OExeWa8ekWTp47ZxcvGhXDU-**************************************************-GA Венс зламав чемпіонський кубок під час нагородження студентської команди з футболу
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15.04.2025 12:40 Відповісти
Клоун образився на іншого клоуна з іншого шапіто.
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15.04.2025 12:54 Відповісти
"...що розуміння " червоних ліній" обох сторін є необхідним для пошуку миру.."- ось,ці слова Венса і підтвердженням того,що він підтримує москалів.Цей ідіот є представником держави,в якій за вбивство наказують летальною ін'єкцією.Якби кацапія стояла у своїх кордонах і не пуляла своїми ракетами по мирних українських містах,то про" зрозуміння москальських червоних ліній" ще можна би було говорити.Але кацапи напали,захопили 20% української території, вбили величезну кількість українців і знищили до фундамента українські міста,то про,яке вияснення його " червоних ліній "може йти мова, якщо він став вбивцею? Простий приклад: два сусіди,один постійно,маючи якісь претензії до іншого,створює скандали.В такому випадку, поліція приїзжає,в двох,і розбирається, що треба зробити,щоб ці два сусіди жили мирно і скандаліст не скандалив. Але,якщо один з сусідів,серед ночі,заліз до іншого в хату,вбив сина господаря,спалив половину обійстя і погрожує вбити інших,то поліція вже приїзжає у великій кількості і добре озброєна.Так,з агресором ведуться перемовини, але тільки для того,щоб врятувати заручників.Але,щоб агресору виплатили компенсацію з майна жертви і відпустили його дальше жити своє життя, то такого нема.Агресор буде або заарештований на довічне,або вбитий.Так,ось Венс,попри наявний факт агресії проти України,хоче довести всьому світу,що москаль є все ще тим скандальним сусідом з яким треба домовлятися.Для нього масове вбивство українців не є приводом називати москалів вбивцями.В очах Венса москаль-це легітимним працівник бойні,а українці це худоба.Тому,не проблема тут не в тому,чи любе Венс москалів, чи не любе.Проблема,що Венс українців за людей не має.
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15.04.2025 13:07 Відповісти
венс - рідкісне гівнице!!
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15.04.2025 13:08 Відповісти
абсурдно говорити, що це не так, якщо вже україну ці клоуни звинувачують у нападі на мирну кацапську армію, що мирно зайшла на територію україни, як казав їх дружбан лавров, дебіли бл...
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15.04.2025 13:08 Відповісти
Венс, приєднуючись до команди Трампа, сподівався нарубити грошенят і почав вести себе як непідсудний. А тепер бачить, що щось не те з головним рудим бовдуром і він Венс може не стати наступним президентом. То почав здавати назад. Венс не розумник і є цинічною куркою, яка гребе від себе, але біжить туди, куди треба.
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15.04.2025 13:11 Відповісти
это не США на стороне кацапья,это ваша *************** власть на их стороне!не путайте весь великий народ США с вами,продажными и гнилыми трампистами!
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15.04.2025 13:16 Відповісти
ці покидьки американці були на боці кацапії у всі часи, бо:
першу світову почали кацапи, напавши на австрію та германію, потім обіср...ся, розвалилися і американці тут як тут, рятували як могли;
другу світову почали кацапи, напавши на фінляндію, румунію, австрію, польщу, потім, як завжди обіср...ся, і американці тут як тут зі своїм лендлізом;
третю світову почали в україні кацапи, як завжди обіср...ся, ну і вгадайте з трьох спроб хто їх тепер рятує нє покладая рук.
і наостанок хочу відмітити, що сер ЧЕРЧІЛЛЬ був у кожному випадку категорично проти допомоги кацапії, мабуть він щось знав, а він був дуже розумний і передбачливий, навіть кацапський фашизм під назвою скрєпи передбачив.
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15.04.2025 13:25 Відповісти
Гадаю, Венс (як і більшість "кар'єрних" політиків) "на боці" лише збереження свого статусу у владі. А це ніяк не гарантовано, допоки в адміністрації домінують "заробітчани" на чолі з самим Президентом.
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15.04.2025 14:01 Відповісти
- ми вам зброї не дамо!
- добре, продайте.
- ми і не продамо!
- ви на боці нашого ворога?
- та як ви сміли таке подумати, ви, убогі в'єтнамські мавпи?!
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15.04.2025 15:02 Відповісти
 
 