Венс відповів на критику Зеленського щодо виправдовування РФ: Абсурдно говорити, що США на боці росіян
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що не підтримує Росію, коментуючи слова президента України Володимира Зеленського щодо нібито виправдання дій Володимира Путіна.
Про це повідомляє агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Венс наголосив, що засудив дії РФ ще у 2022 році, однак зараз намагається зрозуміти стратегічні інтереси обох сторін, щоб знайти шляхи до вирішення конфлікту.
"Це не означає, що я морально підтримую російську справу чи повномасштабне вторгнення", - підкреслив він.
Американський віцепрезидент також додав, що розуміння "червоних ліній" обох сторін є необхідним для пошуку миру, і назвав абсурдним твердження про те, що США нібито стоять на боці Росії:
"Я думаю, що для Зеленського трохи абсурдно говорити уряду, який зараз тримає весь його уряд і військові зусилля разом, що ми якимось чином на боці росіян", - сказав Венс.
Нагадаємо, 14 квітня президент Володимир Зеленський в інтерв’ю CBS заявив, що віцепрезидент США Джей Ді Венс демонструє нерозуміння війни в Україні і повторює риторику, яку раніше озвучувала російська пропаганда.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
Чи тобі важніше, щоб Зеленьський пропіарився для своїх імбецілів - вібарцев, а що там буде з постачанням озброєньвід США- " то такоє"?
А то, ламати ваш Бонявтік навчився справно. Зруйнувати оборонну промисловісь, вперьод, поставити під загрозу постачання озброєнь із США заради піару- Зе в пєрвіх рядах..
Відповідальність за оборону і мобілізацію-"єто плохо впліваєть на маї рєйтінгі"..
А що зараз щотижня прибуває із США в Жешув віськовими транспортниками для України?
Невже Подоляк тролів із америки виписує
Команда швиденько за Бонявтіком підчищати, що Гофмаршал нага...в
- Я у "Сторісі" сіжу, за вайною я сліжу...
***** він крашена
Що за "стратегічний інтерес" Путіна, що за "стратегічний інтерес" Зеленського - тут однаково швидко забанят.
.
Венс відповів на критику Зеленського .....
Клінічно-психіатрічна труппа цирку розумово обділеного шапіто на ім'я "трамп і його команда" - це ніх*я не США!
Це просто приватний клуб любителів бути п*дарасами...
От саме про вас і мова...
і всі його дії направлені саме на це
не Верховній Гниді з травневими шашликами, вагнергейтом, асфальтом , чонгаром ..та інше інше інше вказувати
19 лютого, 2022 субота
Закінчувався восьмий рік війни!
Приходить Донні до проктолога з ВМС, жаліється, що тиждень вроді запор. Той оглянув і повідомив, що отвір відсутній. Донні спантеличено-я їх тільки попросив, а вони так зализали мій зад.
першу світову почали кацапи, напавши на австрію та германію, потім обіср...ся, розвалилися і американці тут як тут, рятували як могли;
другу світову почали кацапи, напавши на фінляндію, румунію, австрію, польщу, потім, як завжди обіср...ся, і американці тут як тут зі своїм лендлізом;
третю світову почали в україні кацапи, як завжди обіср...ся, ну і вгадайте з трьох спроб хто їх тепер рятує нє покладая рук.
і наостанок хочу відмітити, що сер ЧЕРЧІЛЛЬ був у кожному випадку категорично проти допомоги кацапії, мабуть він щось знав, а він був дуже розумний і передбачливий, навіть кацапський фашизм під назвою скрєпи передбачив.
- добре, продайте.
- ми і не продамо!
- ви на боці нашого ворога?
- та як ви сміли таке подумати, ви, убогі в'єтнамські мавпи?!