Комиссия по отбору директора БЭБ соберется 14 июля снова, чтобы рассмотреть обращение Кабмина, - Железняк.

14 июля соберется Комиссия по отбору директора БЭБ и рассмотрит материалы КМУ по выдвижению других кандидатур.

Об этом он написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

По отбору главы БЭБ:

"Завтра в 9:00 соберется снова комиссия и рассмотрит письмо КМУ. Не думаю, что там надо ожидать сенсацию, но это будет очередной шаг в этой истории", - написал он.

На странице Комиссии в фейсбуке написали, что на заседании Комиссия планирует рассмотреть материалы, полученные от Кабинета Министров Украины, и другие запросы.

Ссылка для просмотра прямой трансляции на украинском и английском языках.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Напомним, что 25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.