Комісія з добору директора БЕБ збереться 14 липня знову, щоб розглянути звернення Кабміну, - Железняк

14 липня збереться Комісія з добору директора БЕБ і розгляне матеріали КМУ щодо висування інших кандидатур.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

По відбору голови БЕБ:

"Завтра в 9:00 збереться знову комісія і розгляне лист КМУ. Не думаю, що там треба очікувати сенсацію, але це буде черговий крок в цій історії", - написав він.

На сторінці Комісії у фейсбуці написали, що на засіданні Комісія планує розглянути матеріали, отримані від Кабінету Міністрів України, та інші запити.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Нагадаємо, що 25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.