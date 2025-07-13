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Новини Конкурс на керівника БЕБ
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Комісія з добору директора БЕБ збереться 14 липня знову, щоб розглянути звернення Кабміну, - Железняк

Бюро економічної безпеки

14 липня збереться Комісія з добору директора БЕБ і розгляне матеріали КМУ щодо висування інших кандидатур.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

По відбору голови БЕБ:

"Завтра в 9:00 збереться знову комісія і розгляне лист КМУ. Не думаю, що там треба очікувати сенсацію, але це буде черговий крок в цій історії", - написав він.

На сторінці Комісії у фейсбуці написали, що на засіданні Комісія планує розглянути матеріали, отримані від Кабінету Міністрів України, та інші запити.

Посилання для перегляду прямої трансляції українською та англійською мовами.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Нагадаємо, що 25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Автор: 

Кабмін (14208) Железняк Ярослав (577) Бюро економічної безпеки (685)


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13.07.2025 13:52 Відповісти
От, то комісія може не прийняти "аргументи" уряду?
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13.07.2025 14:38 Відповісти
Може комісію на фронт
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13.07.2025 14:54 Відповісти
Можливо, краще, щоб оті члЄни, так званного Уряду, разом з шмигалем, немчиновим, та купою держсекретарів, ОДРАЗУ направилися, не на зустріч з Комісією ВРУ, а чистосердечними зізнаннями та каяттям, до Генпрокура, призначеного, самим гарантом Конституції України!?!?!
Чи, такі їх дії, відбудуться, лише після певних дій, Українського Суспільтва?!?
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13.07.2025 15:28 Відповісти
 
 