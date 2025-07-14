Единовременная выплата женщинам после рождения ребенка увеличится до 50 тыс. грн, - Шмыгаль

Сегодня, 14 июля, Кабмин утвердит проект закона о помощи семье до и после рождения ребенка. Закон, в частности, предусматривает повышение единовременной выплаты женщинам после рождения ребенка с 10,3 тыс. грн до 50 тыс. грн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Какие изменения еще предусматриваются?

По словам Шмыгаля, правительство:

Существенно увеличивает выплаты женщинам, которые родили ребенка, но не имеют профессионального стажа. Сейчас такая выплата составляет менее 1000 гривен, а после принятия закона будет составлять 7 тысяч грн в месяц.

Предусматривает ежемесячные выплаты одному из родителей или опекуну как помощь по уходу до достижения ребенком одного года. Размер выплат отдельно определит Правительство.

Внедряет программу "еЯсли". После того, как ребенку исполнится один год родители будут иметь выбор: вернуться к работе или воспитывать ребенка до трех лет. Если они выберут первый вариант, государство ежемесячно будет платить 8 тысяч грн. В случае избрания второго варианта за мамой или папой сохранится уплата единого социального взноса вплоть до трехлетия малыша.

Сохраняет "Пакет малыша" в двух вариантах: натуральная помощь или денежная компенсация в размере более 7,5 тысяч гривен.

Частью новаций в поддержке семей является также предоставление "Пакета школьника", который утвердили на прошлом заседании Правительства. Это 5 тыс. грн на каждого первоклассника для покупки всего необходимого к школе.

"Подробно обо всех этих опциях и как ими можно будет воспользоваться прокоммуницирует Министерство социальной политики", - резюмирует премьер.