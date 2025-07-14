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Новости Выплаты детям
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Единовременная выплата женщинам после рождения ребенка увеличится до 50 тыс. грн, - Шмыгаль

родов, младенец

Сегодня, 14 июля, Кабмин утвердит проект закона о помощи семье до и после рождения ребенка. Закон, в частности, предусматривает повышение единовременной выплаты женщинам после рождения ребенка с 10,3 тыс. грн до 50 тыс. грн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Какие изменения еще предусматриваются?

По словам Шмыгаля, правительство:

  • Существенно увеличивает выплаты женщинам, которые родили ребенка, но не имеют профессионального стажа. Сейчас такая выплата составляет менее 1000 гривен, а после принятия закона будет составлять 7 тысяч грн в месяц.
  • Предусматривает ежемесячные выплаты одному из родителей или опекуну как помощь по уходу до достижения ребенком одного года. Размер выплат отдельно определит Правительство.
  • Внедряет программу "еЯсли". После того, как ребенку исполнится один год родители будут иметь выбор: вернуться к работе или воспитывать ребенка до трех лет. Если они выберут первый вариант, государство ежемесячно будет платить 8 тысяч грн. В случае избрания второго варианта за мамой или папой сохранится уплата единого социального взноса вплоть до трехлетия малыша.
  • Сохраняет "Пакет малыша" в двух вариантах: натуральная помощь или денежная компенсация в размере более 7,5 тысяч гривен.
  • Частью новаций в поддержке семей является также предоставление "Пакета школьника", который утвердили на прошлом заседании Правительства. Это 5 тыс. грн на каждого первоклассника для покупки всего необходимого к школе.

"Подробно обо всех этих опциях и как ими можно будет воспользоваться прокоммуницирует Министерство социальной политики", - резюмирует премьер.

Автор: 

выплаты (668) дети (6629) рождаемость (96) Шмыгаль Денис (2754)


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Топ комментарии
+4
Все, народжуваніть тепер попре в гору (ніт)
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14.07.2025 13:13 Ответить
+4
Потрібно більше - 1 млн і жінки почнуть народжувати
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14.07.2025 13:14 Ответить
+3
ВЫБОРЫ ВЫБОРЫ Депутаты пи..ры
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14.07.2025 13:15 Ответить
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Все, народжуваніть тепер попре в гору (ніт)
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14.07.2025 13:13 Ответить
Потрібно більше - 1 млн і жінки почнуть народжувати
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14.07.2025 13:14 Ответить
Цыганки и алкашки начнут нараджуваты.
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14.07.2025 13:20 Ответить
Вони й так народжують а жінкам - поки дитинка маленька ці гроші не помішають
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14.07.2025 13:23 Ответить
50 тис.? Готуйте хлопчиків до війни.
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14.07.2025 13:14 Ответить
ВЫБОРЫ ВЫБОРЫ Депутаты пи..ры
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14.07.2025 13:15 Ответить
У кацапов ввели когда-то "материнский капитал", плодиться начала в основной своей массе алкашня. Платите зарплаты нормальные и пенсии, и не надо будет льгот и субсидий.
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14.07.2025 13:15 Ответить
зате теер мають нескінченне м'ясо
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14.07.2025 13:20 Ответить
Питання не в тому, а скіль ще влада хоче бути під час війни.
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14.07.2025 13:16 Ответить
шмигаль!
у мене нема цензурних слів, а як що я напишу всі нецензурні що знаю, мене заарештує сбу.
які, ****, 50 тис?
україна, українці, майже знищені без жодної перспективи відновитися! до речі, це кацапський план винищення українців, як народа.
і, це далеко не кінець!
чоловіки гинуть. жінки виїхали. дітей вивезли назавжди.
кожну мамочку треба берегти, як мурахи та бджоли, свої матки!!!
через п'ятдесят років, в україні не буде українців першачків!!!
ти, кончений гандон пропонуєш відкупитися за 50 всратих тисяч гривень? 50 тисяч долярів не вистачить!
скільки твої міністри намародерили?
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14.07.2025 13:19 Ответить
Та ну накуй. За цензурні можуть. За нецензурні, ти вже свій.
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14.07.2025 13:37 Ответить
Ніколи, нікому, нізащо! Ніколи, нікому, ніщо! А інколи, декому, дещо - Хіба я не можу, чи що?
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14.07.2025 13:19 Ответить
Аце вислів дуже логічний. Кажу, без приколів.
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14.07.2025 13:47 Ответить
І на скільки місяців вистачить тих 50 штук?
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14.07.2025 13:20 Ответить
Скорше всього,
на аренду під Києом. І то не впевнений.
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14.07.2025 13:50 Ответить
Народжувати треба, аде не за ради 50 тис. Що можна очікувати від тих шо будуть народжувати щоб отримати гроші? І яке потомство вони родять?
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14.07.2025 13:23 Ответить
Всегда и везде рожали кучу детей только в сельской местности, потому что там работа найдется каждому начиная с 2-3 лет.
А в городах дети это головная боль а не прибыля, маленькие квартиры, все дороже и тд, , нет подножного корма и тд.
Любой город вымирает за 2-3 поколения без притока сельской молодежи.
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14.07.2025 13:34 Ответить
Надо было вспоминать о том что в Конституции все граждане обязаны защищать страну, в том числе и гражданочки, и закрывать выезд для всех кроме настоящих инвалидов и пенсионеров 60-65+.
Тогда и не было бы проблемы что миллионы детей выросли поляками и немцами.
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14.07.2025 13:27 Ответить
А ви як виїхали в ЮеСеЙ ? Може повернетесь і дотримаєтесь Конституції яку згадали? Чи краще в Каліфорнії сраку гріти?
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14.07.2025 13:32 Ответить
Может ещё и приеду, вряд ли конечно но думаю 15-20% вероятность есть. Да, и паспорт мой украинский отказались мне продлевать наверное с 20 лет назад как будут мобилизовать меня , с американским что ли.
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14.07.2025 13:49 Ответить
Ну то заліпи дуло і не роздавай бесплатні поради. Чужими руками легко жар загрібати.
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14.07.2025 13:51 Ответить
Циганки різко метнулись підмиватись )
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14.07.2025 13:28 Ответить
Шмигаль то роди
двійню. Допопожи Украіні не закликами!
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14.07.2025 13:30 Ответить
шмыгаль каждый месяц на свою зп может строгать и по 50к отстёгивать, микрокацапстан уже в Украине
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14.07.2025 13:43 Ответить
цікаво, чого цю виплату досі називають "одноразова", якщо вона платиться 3 роки, щомісячно?
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14.07.2025 13:58 Ответить
Видавайте українцям квартири, тоді можна розмножуватися!
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14.07.2025 14:02 Ответить
ну а те кто родили за рубежом как им получить выплвту??
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14.07.2025 14:02 Ответить
 
 