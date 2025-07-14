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Одноразова виплата жінкам після народження дитини збільшиться до 50 тис. грн, - Шмигаль
Сьогодні, 14 липня, Кабмін затвердить проєкт закону про допомогу сім’ї до та після народження дитини. Закон, зокрема, передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Які зміни ще передбачаються?
За словами Шмигаля, уряд:
- Суттєво збільшує виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менше 1000 гривень, а після ухвалення закону буде становити 7 тисяч грн на місяць.
- Передбачає щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. Розмір виплат окремо визначить Уряд.
- Впроваджує програму "єЯсла". Після того, як дитині виповниться один рік батьки матимуть вибір: повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч грн. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка.
- Зберігає "Пакунок малюка" в двох варіантах: натуральна допомога або грошова компенсація в розмірі понад 7,5 тисяч гривень.
- Частиною новацій у підтримці родин є також надання "Пакунку школяра", який затвердили на минулому засіданні Уряду. Це 5 тис. грн на кожного першокласника для купівлі всього необхідного до школи.
"Детально про всі ці опції та як ними можна буде скористатися прокомунікує Міністерство соціальної політики", - резюмує прем’єр.
Топ коментарі
+6 Karl Weber
показати весь коментар14.07.2025 13:15 Відповісти Посилання
+5 liwimta
показати весь коментар14.07.2025 13:16 Відповісти Посилання
+5 Hrysha Hlyba
показати весь коментар14.07.2025 13:19 Відповісти Посилання
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у мене нема цензурних слів, а як що я напишу всі нецензурні що знаю, мене заарештує сбу.
які, ****, 50 тис?
україна, українці, майже знищені без жодної перспективи відновитися! до речі, це кацапський план винищення українців, як народа.
і, це далеко не кінець!
чоловіки гинуть. жінки виїхали. дітей вивезли назавжди.
кожну мамочку треба берегти, як мурахи та бджоли, свої матки!!!
через п'ятдесят років, в україні не буде українців першачків!!!
ти, кончений гандон пропонуєш відкупитися за 50 всратих тисяч гривень? 50 тисяч долярів не вистачить!
скільки твої міністри намародерили?
на аренду під Києом. І то не впевнений.
А в городах дети это головная боль а не прибыля, маленькие квартиры, все дороже и тд, , нет подножного корма и тд.
Любой город вымирает за 2-3 поколения без притока сельской молодежи.
Тогда и не было бы проблемы что миллионы детей выросли поляками и немцами.
двійню. Допопожи Украіні не закликами!
І як називається ця країна мрій???
УВАГА!!
📍Допомога при народженні дитини!!
Було - 41280 грн. Уряд сьогодні її підняв до 50000 грн.
*******!!
☝️З 2019 року не було ЖОДНОЇ індексації виплати
📍З 2019 до 2025 року інфляція, зросла на 95%. ціни вдвічі.
І сьогодні Уряд : а допомогу ми проіндексуємо НА 20%! 🤦♂️
А ці хочуть підняти до 1000 доларів? Та вони не підняли, а опустили у порівнянні з ним!
Теж цікава математика.
"Депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова заявила про зловживання пільгами, коли люди народжують дітей "низької якості" заради соцвиплат. Як приклад боротьби з таким зловживанням вона навела історії про стерилізацію людей, які не мають вищої освіти, або хочуть отримувати соціальну допомогу".