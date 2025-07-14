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Новини Виплати дітям
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Одноразова виплата жінкам після народження дитини збільшиться до 50 тис. грн, - Шмигаль

пологовий,немовля

Сьогодні, 14 липня, Кабмін затвердить проєкт закону про допомогу сім’ї до та після народження дитини. Закон, зокрема, передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Які зміни ще передбачаються?

За словами Шмигаля, уряд:

  • Суттєво збільшує виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менше 1000 гривень, а після ухвалення закону буде становити 7 тисяч грн на місяць.
  • Передбачає щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. Розмір виплат окремо визначить Уряд.
  • Впроваджує програму "єЯсла". Після того, як дитині виповниться один рік батьки матимуть вибір: повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч грн. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка.
  • Зберігає "Пакунок малюка" в двох варіантах: натуральна допомога або грошова компенсація в розмірі понад 7,5 тисяч гривень.
  • Частиною новацій у підтримці родин є також надання "Пакунку школяра", який затвердили на минулому засіданні Уряду. Це 5 тис. грн на кожного першокласника для купівлі всього необхідного до школи.

"Детально про всі ці опції та як ними можна буде скористатися прокомунікує Міністерство соціальної політики", - резюмує прем’єр.

Автор: 

виплати (1083) діти (5205) народжуваність (67) Шмигаль Денис (4697)


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Топ коментарі
+6
ВЫБОРЫ ВЫБОРЫ Депутаты пи..ры
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14.07.2025 13:15 Відповісти
+5
Питання не в тому, а скіль ще влада хоче бути під час війни.
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14.07.2025 13:16 Відповісти
+5
шмигаль!
у мене нема цензурних слів, а як що я напишу всі нецензурні що знаю, мене заарештує сбу.
які, ****, 50 тис?
україна, українці, майже знищені без жодної перспективи відновитися! до речі, це кацапський план винищення українців, як народа.
і, це далеко не кінець!
чоловіки гинуть. жінки виїхали. дітей вивезли назавжди.
кожну мамочку треба берегти, як мурахи та бджоли, свої матки!!!
через п'ятдесят років, в україні не буде українців першачків!!!
ти, кончений гандон пропонуєш відкупитися за 50 всратих тисяч гривень? 50 тисяч долярів не вистачить!
скільки твої міністри намародерили?
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14.07.2025 13:19 Відповісти
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Все, народжуваніть тепер попре в гору (ніт)
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14.07.2025 13:13 Відповісти
Потрібно більше - 1 млн і жінки почнуть народжувати
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14.07.2025 13:14 Відповісти
Цыганки и алкашки начнут нараджуваты.
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14.07.2025 13:20 Відповісти
Вони й так народжують а жінкам - поки дитинка маленька ці гроші не помішають
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14.07.2025 13:23 Відповісти
не допоможе, дивитись Корею, тільки не ту що кімовська, а нормальну
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14.07.2025 14:16 Відповісти
Чого тільки Корею - вся Європа майже в мінусах - тільки араби індійці негри не дають просісти європейцям а в нас провал - з 52 млн до 30 млн
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14.07.2025 15:00 Відповісти
50 тис.? Готуйте хлопчиків до війни.
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14.07.2025 13:14 Відповісти
ВЫБОРЫ ВЫБОРЫ Депутаты пи..ры
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14.07.2025 13:15 Відповісти
У кацапов ввели когда-то "материнский капитал", плодиться начала в основной своей массе алкашня. Платите зарплаты нормальные и пенсии, и не надо будет льгот и субсидий.
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14.07.2025 13:15 Відповісти
зате теер мають нескінченне м'ясо
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14.07.2025 13:20 Відповісти
Питання не в тому, а скіль ще влада хоче бути під час війни.
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14.07.2025 13:16 Відповісти
шмигаль!
у мене нема цензурних слів, а як що я напишу всі нецензурні що знаю, мене заарештує сбу.
які, ****, 50 тис?
україна, українці, майже знищені без жодної перспективи відновитися! до речі, це кацапський план винищення українців, як народа.
і, це далеко не кінець!
чоловіки гинуть. жінки виїхали. дітей вивезли назавжди.
кожну мамочку треба берегти, як мурахи та бджоли, свої матки!!!
через п'ятдесят років, в україні не буде українців першачків!!!
ти, кончений гандон пропонуєш відкупитися за 50 всратих тисяч гривень? 50 тисяч долярів не вистачить!
скільки твої міністри намародерили?
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14.07.2025 13:19 Відповісти
Та ну накуй. За цензурні можуть. За нецензурні, ти вже свій.
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14.07.2025 13:37 Відповісти
Ніколи, нікому, нізащо! Ніколи, нікому, ніщо! А інколи, декому, дещо - Хіба я не можу, чи що?
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14.07.2025 13:19 Відповісти
Аце вислів дуже логічний. Кажу, без приколів.
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14.07.2025 13:47 Відповісти
І на скільки місяців вистачить тих 50 штук?
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14.07.2025 13:20 Відповісти
Скорше всього,
на аренду під Києом. І то не впевнений.
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14.07.2025 13:50 Відповісти
Народжувати треба, аде не за ради 50 тис. Що можна очікувати від тих шо будуть народжувати щоб отримати гроші? І яке потомство вони родять?
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14.07.2025 13:23 Відповісти
Всегда и везде рожали кучу детей только в сельской местности, потому что там работа найдется каждому начиная с 2-3 лет.
А в городах дети это головная боль а не прибыля, маленькие квартиры, все дороже и тд, , нет подножного корма и тд.
Любой город вымирает за 2-3 поколения без притока сельской молодежи.
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14.07.2025 13:34 Відповісти
То то я бачу, що майже вся молодь їде працювати до міста... А ти кажеш робота в селі є... Не хоче молодь займатись сільським господарством. В США теж так?
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14.07.2025 14:15 Відповісти
Надо было вспоминать о том что в Конституции все граждане обязаны защищать страну, в том числе и гражданочки, и закрывать выезд для всех кроме настоящих инвалидов и пенсионеров 60-65+.
Тогда и не было бы проблемы что миллионы детей выросли поляками и немцами.
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14.07.2025 13:27 Відповісти
А ви як виїхали в ЮеСеЙ ? Може повернетесь і дотримаєтесь Конституції яку згадали? Чи краще в Каліфорнії сраку гріти?
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14.07.2025 13:32 Відповісти
Может ещё и приеду, вряд ли конечно но думаю 15-20% вероятность есть. Да, и паспорт мой украинский отказались мне продлевать наверное с 20 лет назад как будут мобилизовать меня , с американским что ли.
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14.07.2025 13:49 Відповісти
Ну то заліпи дуло і не роздавай бесплатні поради. Чужими руками легко жар загрібати.
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14.07.2025 13:51 Відповісти
Циганки різко метнулись підмиватись )
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14.07.2025 13:28 Відповісти
Шмигаль то роди
двійню. Допопожи Украіні не закликами!
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14.07.2025 13:30 Відповісти
шмыгаль каждый месяц на свою зп может строгать и по 50к отстёгивать, микрокацапстан уже в Украине
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14.07.2025 13:43 Відповісти
цікаво, чого цю виплату досі називають "одноразова", якщо вона платиться 3 роки, щомісячно?
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14.07.2025 13:58 Відповісти
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
І як називається ця країна мрій???
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14.07.2025 15:26 Відповісти
Видавайте українцям квартири, тоді можна розмножуватися!
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14.07.2025 14:02 Відповісти
ну а те кто родили за рубежом как им получить выплвту??
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14.07.2025 14:02 Відповісти
Павло Розенко-

УВАГА!!

📍Допомога при народженні дитини!!
Було - 41280 грн. Уряд сьогодні її підняв до 50000 грн.

*******!!

☝️З 2019 року не було ЖОДНОЇ індексації виплати

📍З 2019 до 2025 року інфляція, зросла на 95%. ціни вдвічі.

І сьогодні Уряд : а допомогу ми проіндексуємо НА 20%! 🤦‍♂️
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14.07.2025 14:13 Відповісти
За Ющенка (2005 рік) допомога складала 8500 за першу дитину = 1700 доларів!
А ці хочуть підняти до 1000 доларів? Та вони не підняли, а опустили у порівнянні з ним!
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14.07.2025 15:05 Відповісти
Ще порівняйте "юліну тисячу" і "тисячу блазня".
Теж цікава математика.
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14.07.2025 15:23 Відповісти
А давайте згадаємо 2020-й рік, червень:
"Депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова заявила про зловживання пільгами, коли люди народжують дітей "низької якості" заради соцвиплат. Як приклад боротьби з таким зловживанням вона навела історії про стерилізацію людей, які не мають вищої освіти, або хочуть отримувати соціальну допомогу".
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14.07.2025 15:22 Відповісти
 
 