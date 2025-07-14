Одноразова виплата жінкам після народження дитини збільшиться до 50 тис. грн, - Шмигаль

Сьогодні, 14 липня, Кабмін затвердить проєкт закону про допомогу сім’ї до та після народження дитини. Закон, зокрема, передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Які зміни ще передбачаються?

За словами Шмигаля, уряд:

Суттєво збільшує виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менше 1000 гривень, а після ухвалення закону буде становити 7 тисяч грн на місяць.

Передбачає щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. Розмір виплат окремо визначить Уряд.

Впроваджує програму "єЯсла". Після того, як дитині виповниться один рік батьки матимуть вибір: повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч грн. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка.

Зберігає "Пакунок малюка" в двох варіантах: натуральна допомога або грошова компенсація в розмірі понад 7,5 тисяч гривень.

Частиною новацій у підтримці родин є також надання "Пакунку школяра", який затвердили на минулому засіданні Уряду. Це 5 тис. грн на кожного першокласника для купівлі всього необхідного до школи.

"Детально про всі ці опції та як ними можна буде скористатися прокомунікує Міністерство соціальної політики", - резюмує прем’єр.