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Новости
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Без сирен и взрывов: в Италии прошел лагерь для детей, потерявших родных из-за войны

Новости компаний

Этим летом в итальянском курортном городке состоялся оздоровительно-психологический лагерь для детей из Украины. Лагерь "Сохрани детство" стал безопасным пространством для психологической реабилитации, эмоционального восстановления и полноценного отдыха. За две смены здесь побывали 100 украинских детей, в том числе пациенты Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" и дети, которые потеряли одного или обоих родителей из-за российской войны против Украины.

дети

Социальный проект для детей войны: поддержка и надежда

Инициативу реализовали благотворительный фонд King Foundation и благотворительная организация "Мама и младенец", которые объединили свои усилия для создания безопасной, теплой и терапевтической среды для детей, пострадавших от войны.

Этот лагерь - не просто место для развлечений. Это - мощная программа психологической поддержки: море, общение с опытными психологами, спортивные активности, арт-терапия, командные игры, вечерние киносеансы под звездами. Все для эмоционального исцеления и возвращения ощущения детства.

"Мы создали среду, где нет сирен и взрывов, зато есть море, объятия, песни и внимательное отношение к каждому ребенку. Это не только о развлечениях - это о возвращении к себе", - отметили организаторы инициативы "Сохрани детство".

благотворительный отдых в Италии

King Foundation: системная поддержка украинских детей, переживших потерю

Для БФ King Foundation, входящего в состав King Group, участие в "Сохрани детство" стало уже вторым. В 2024 году фонд присоединился к проекту как партнер и сегодня продолжает реализовывать свою стратегическую миссию - долговременную, последовательную поддержку детей, переживших потерю: от помощи с обучением - до карьерного сопровождения и подготовки к самостоятельной взрослой жизни.

"Мы не просто помогаем - мы остаемся рядом. Для нас поддержка - это доверие, которое формируется со временем, и вера в ребенка даже тогда, когда он еще только учится верить в себя. Украинские дети вынуждены жить в реальности войны, но каждый ребенок имеет право на будущее. И мы делаем все, чтобы путь к нему был возможным, достойным и наполненным смыслом", - подчеркивают в БФ King Foundation.

БО "Мама и младенец": помощь семьям в кризисе

Благотворительная организация "Мама и младенец" уже более 20 лет помогает семьям в кризисных ситуациях. Ее команда имеет уникальный опыт работы с детьми и хорошо знает, насколько важно поддержать вовремя - особенно тех, кто пережил глубокую потерю.

дети

1000 детей со всей Украины уже прошли через лагеря эмоционального восстановления

С начала полномасштабного вторжения благодаря инициативе "Сохрани детство" уже около 1000 детей со всей Украины получили возможность хотя бы на некоторое время забыть об ужасах войны и снова почувствовать себя детьми.

Детство нельзя вернуть, но можно создать моменты, которые останутся навсегда. Именно поэтому такие социальные проекты имеют огромное гуманитарное и общественное значение. Они формируют поколение, которое растет с опытом заботы, любви и доверия, а не только потерь.

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благотворительность (624) дети (6629)


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Знов волонтери, фонди...

А державний ЗЄ-апарат Шапітолію займається виключно собою. Дітей Сумщини, наприклад, вивезти ніколи і грошей нема.
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14.07.2025 22:08 Ответить
Ну, тут не зовсім фонди та волонтери. Вірогідно казиношники хочуть показувати себе корисними і далі множити лудоманів прикрившись дітьми.
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14.07.2025 22:18 Ответить
Реклама фонду дотичного до казино Беткінг?
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14.07.2025 22:14 Ответить
 
 