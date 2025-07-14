Без сирен і вибухів: в Італії відбувся табір для дітей, які втратили рідних через війну

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Цього літа в італійському курортному містечку відбувся оздоровчо-психологічний табір для дітей з України. Табір "Збережи дитинство" став безпечним простором для психологічної реабілітації, емоційного відновлення та повноцінного відпочинку. За дві зміни тут побували 100 українських дітей, зокрема пацієнти Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" та діти, які втратили одного або обох батьків через російську війну проти України.

Соціальний проєкт для дітей війни: підтримка та надія

Ініціативу реалізували благодійний фонд King Foundation та благодійна організація "Мама і немовля", які об'єднали свої зусилля задля створення безпечного, теплого та терапевтичного середовища для дітей, постраждалих від війни.

Цей табір – не просто місце для розваг. Це – потужна програма психологічної підтримки: море, спілкування з досвідченими психологами, спортивні активності, арт-терапія, командні ігри, вечірні кіносеанси під зорями. Усе задля емоційного зцілення та повернення відчуття дитинства.

"Ми створили середовище, де немає сирен і вибухів, зате є море, обійми, пісні та уважне ставлення до кожної дитини. Це не тільки про розваги – це про повернення до себе", – зазначили організатори ініціативи "Збережи дитинство".

King Foundation: системна підтримка українських дітей, які пережили втрату

Для БФ King Foundation, що входить до складу King Group, участь у "Збережи дитинство" стала вже другою. У 2024 році фонд долучився до проєкту як партнер і сьогодні продовжує реалізовувати свою стратегічну місію – довготривалу, послідовну підтримку дітей, які пережили втрату: від допомоги з навчанням – до кар'єрного супроводу та підготовки до самостійного дорослого життя.

"Ми не просто допомагаємо – ми залишаємося поруч. Для нас підтримка – це довіра, що формується з часом, і віра в дитину навіть тоді, коли вона ще тільки вчиться вірити в себе. Українські діти змушені жити в реальності війни, але кожна дитина має право на майбутнє. І ми робимо все, щоб шлях до нього був можливим, гідним і наповненим сенсом", – підкреслюють у БФ King Foundation.

БО "Мама і немовля": допомога родинам у кризі

Благодійна організація "Мама і немовля" вже понад 20 років допомагає родинам у кризових ситуаціях. Її команда має унікальний досвід роботи з дітьми та добре знає, наскільки важливо підтримати вчасно – особливо тих, хто пережив глибоку втрату.

1000 дітей з усієї України вже пройшли через табори емоційного відновлення

З початку повномасштабного вторгнення завдяки ініціативі "Збережи дитинство" уже близько 1000 дітей з усієї України отримали можливість хоча б на деякий час забути про жахи війни та знову відчути себе дітьми.

Дитинство не можна повернути, але можна створити моменти, які залишаться назавжди. Саме тому такі соціальні проєкти мають величезне гуманітарне та суспільне значення. Вони формують покоління, яке зростає з досвідом турботи, любові та довіри, а не лише втрат.