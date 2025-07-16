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Новости Разговор Сырского и Гринкевича
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Сырский провел первый разговор с командующим силами НАТО в Европе Гринкевичем: Нас ожидает интенсивный этап сотрудничества в ближайшие месяцы

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел первый телефонный разговор с новым командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом ВВС США Алексом Гринкевичем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Разговор состоялся в духе настоящего партнерства. Получил твердые обязательства по поддержке как со стороны Америки, так и со стороны Альянса. После недавнего заявления Президента США Трампа и Генерального секретаря НАТО Рютте о новом пакете вооружений для Украины, нас ожидает интенсивный этап сотрудничества в ближайшие месяцы. Искренне благодарен за надежность и верность в поддержке Сил обороны Украины", - рассказал Сырский.

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Автор: 

Александр Сырский (653) Гринкевич Алексус (4)


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чим меньше зброї тим більше кіздежа
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16.07.2025 20:31 Ответить
Марення !
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16.07.2025 20:33 Ответить
Тут є дипломатичний ньюансик. Грінкевич все знає про Квартал-95 ...
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16.07.2025 20:35 Ответить
А як там родичі на кацапії? Живі-здорові? Їб@ть його в рот... (с)
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16.07.2025 20:49 Ответить
 
 