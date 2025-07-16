Сырский провел первый разговор с командующим силами НАТО в Европе Гринкевичем: Нас ожидает интенсивный этап сотрудничества в ближайшие месяцы
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел первый телефонный разговор с новым командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом ВВС США Алексом Гринкевичем.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Разговор состоялся в духе настоящего партнерства. Получил твердые обязательства по поддержке как со стороны Америки, так и со стороны Альянса. После недавнего заявления Президента США Трампа и Генерального секретаря НАТО Рютте о новом пакете вооружений для Украины, нас ожидает интенсивный этап сотрудничества в ближайшие месяцы. Искренне благодарен за надежность и верность в поддержке Сил обороны Украины", - рассказал Сырский.
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Ігор Петрович
показать весь комментарий16.07.2025 20:31 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Владимир Сухов #378743
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Oresta Bartka
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