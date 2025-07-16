Сырский провел первый разговор с командующим силами НАТО в Европе Гринкевичем: Нас ожидает интенсивный этап сотрудничества в ближайшие месяцы

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел первый телефонный разговор с новым командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом ВВС США Алексом Гринкевичем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Разговор состоялся в духе настоящего партнерства. Получил твердые обязательства по поддержке как со стороны Америки, так и со стороны Альянса. После недавнего заявления Президента США Трампа и Генерального секретаря НАТО Рютте о новом пакете вооружений для Украины, нас ожидает интенсивный этап сотрудничества в ближайшие месяцы. Искренне благодарен за надежность и верность в поддержке Сил обороны Украины", - рассказал Сырский.

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