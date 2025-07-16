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Новини Розмова Сирського та Грінкевича
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Сирський провів першу розмову з командувачем сил НАТО в Європі Грінкевичем: Нас очікує інтенсивний етап співробітництва у найближчі місяці.

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів першу телефонну розмову з новим командувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генералом ВПС США Алексом Грінкевичем. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Розмова відбулася в дусі справжнього партнерства. Отримав тверді зобов'язання щодо підтримки як з боку Америки, так і з боку Альянсу. Після нещодавньої заяви Президента США Трампа та Генерального секретаря НАТО Рютте про новий пакет озброєнь для України, нас очікує інтенсивний етап співробітництва у найближчі місяці. Щиро вдячний за надійність і вірність у підтримці Сил оборони України", - розповів Сирський.

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Автор: 

Сирський Олександр (678) Гринкевич Алексус (3)


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чим меньше зброї тим більше кіздежа
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16.07.2025 20:31 Відповісти
Марення !
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16.07.2025 20:33 Відповісти
Тут є дипломатичний ньюансик. Грінкевич все знає про Квартал-95 ...
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16.07.2025 20:35 Відповісти
А як там родичі на кацапії? Живі-здорові? Їб@ть його в рот... (с)
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16.07.2025 20:49 Відповісти
 
 