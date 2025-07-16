Сирський провів першу розмову з командувачем сил НАТО в Європі Грінкевичем: Нас очікує інтенсивний етап співробітництва у найближчі місяці.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів першу телефонну розмову з новим командувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генералом ВПС США Алексом Грінкевичем.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.
"Розмова відбулася в дусі справжнього партнерства. Отримав тверді зобов'язання щодо підтримки як з боку Америки, так і з боку Альянсу. Після нещодавньої заяви Президента США Трампа та Генерального секретаря НАТО Рютте про новий пакет озброєнь для України, нас очікує інтенсивний етап співробітництва у найближчі місяці. Щиро вдячний за надійність і вірність у підтримці Сил оборони України", - розповів Сирський.
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Ігор Петрович
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Владимир Сухов #378743
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