Сирський провів першу розмову з командувачем сил НАТО в Європі Грінкевичем: Нас очікує інтенсивний етап співробітництва у найближчі місяці.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів першу телефонну розмову з новим командувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генералом ВПС США Алексом Грінкевичем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Розмова відбулася в дусі справжнього партнерства. Отримав тверді зобов'язання щодо підтримки як з боку Америки, так і з боку Альянсу. Після нещодавньої заяви Президента США Трампа та Генерального секретаря НАТО Рютте про новий пакет озброєнь для України, нас очікує інтенсивний етап співробітництва у найближчі місяці. Щиро вдячний за надійність і вірність у підтримці Сил оборони України", - розповів Сирський.

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