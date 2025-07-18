Путину не хватает денег: Госдума разрешила списывать налоговые долги со счетов россиян без решения суда

Депутаты Госдумы РФ приняли в финальном, третьем чтении, законопроект, который позволит взыскивать долги по уплате налогов и страховых взносов с банковских счетов россиян без решения суда.

Сейчас такая процедура предусмотрена только в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но после принятия этого закона она уже с 1 ноября будет действовать и для физических лиц, пишет The Moscow Times

Долги будут взимать по прежней схеме только в том случае, если гражданин в течение месяца после направления Федеральной налоговой службой РФ требования об оплате задолженности обжалует начисленную сумму в суде или высшем налоговом органе.

"Сначала деньги спишут со счетов в банке, а если их не хватит, подключат приставов, которые будут взыскивать за счет имущества", - объясняли новый механизм в российской юридической фирме "Митра".

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В Минфине РФ надеялись, что благодаря автоматическому списанию налоговых долгов со счетов россиян удастся дополнительно собрать в бюджет 22,5 млрд рублей.

Кроме того, новый механизм позволит уменьшить расходы российского правительства на судебные процессы, отмечал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По данным депутатов госдумы, задолженность по уплате налогов имеют около 23 миллионов россиян, или почти четверть всего трудоспособного населения.

По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, внесудебный порядок взыскания налоговых долгов неизбежно приведет к большому количеству ошибок. Есть риск "автоматизации без разбора", когда решения принимаются формально, без учета индивидуальных обстоятельств, предупредил он.