С начала суток Силы обороны отразили 115 вражеских атак. На Покровском направлении обезврежено 67 оккупантов, - Генштаб

С начала суток субботы, 19 июля, на фронте произошло 115 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают давать решительный отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли четыре ракетных удара применив 31 ракету, 44 авиационных ударов, сбросив при этом 72 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1375 дронов-камикадзе и осуществили 4151 обстрел по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 17 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых пять продолжаются до сих пор. Враг нанес четыре авиационных удара, сбросил восемь управляемых бомб, совершил 288 артиллерийских обстрелов.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня враг шесть раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах населенных пунктов Волчанск, Строевка, Липцы и Старица.

На Купянском направлении враг совершил четыре наступательных действия в районе Голубовки и Загрызово.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении Силы обороны уже отбили 13 штурмов противника в районах населенных пунктов Новый Мир, Торское, Серебрянка, Редкодуб, Карповка, Колодязи, Белогоровка, Григорьевка, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Сиверском направлении враг трижды атаковал в районе Серебрянки.

С начала суток на Краматорском направлении враг трижды атаковал в районах Часова Яра и Белой Горы, две атаки украинские подразделения уже отбили, продолжается бой.

На Торецком направлении сегодня произошло восемь боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Дилиевки, Торецка и Русина Яра.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 36 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лысовка, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое, Ореховое, Дачное, Мирноград, Зверево, Муравка, Алексеевка и в направлении Покровска. Наши защитники отбили 35 штурмов, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Вражеская авиация нанесла авиаудары по районам населенных пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Белицкое.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 67 оккупантов, из которых 51 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили один мотоцикл, десять беспилотных летательных аппаратов и один терминал спутниковой связи.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 10 атак захватчиков в районах населенных пунктов Шевченко, Запорожье, Андреевка-Клевцово, Зеленый Гай, Воскресенка, Вольное Поле, Зеленое Поле и в направлении Малиевки. Еще четыре боестолкновения продолжаются.

Ситуация на других направлениях

На Гуляйпольском направлении противник совершил одну безуспешную атаку в районе Малиновки.

На Ореховском направлении украинские за текущие сутки состоялось одно боестолкновение вблизи Каменского, кроме того враг нанес авиаудары по населенным пунктам Малая Токмачка, Красная Криница, Новоданиловка, Плавни и Приморское.

На Приднепровском направлении произошло шесть боестолкновений, кроме того враг нанес авиаудары по населенным пунктам Тягинка и Львово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 38 боестолкновений, на шести направлениях бои продолжаются, - Генштаб