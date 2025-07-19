На фронте произошло 38 боестолкновений, на шести направлениях бои продолжаются, - Генштаб

В настоящее время общее количество боевых столкновений на фронте составляет 38, из них 15 - на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 19 июля, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Сосновка, Хлебороб, Петрушевка, Большая Писаревка Сумской области.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло четыре вражеские атаки, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиация захватчиков нанесла четыре удара, сбросив при этом семь управляемых авиационных бомб. Кроме того враг совершил 130 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

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Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг дважды атаковал в районах населенных пунктов Липцы и Старица, боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении продолжается атака российских оккупантов в районе Голубовки.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новый Мир, Торское, Серебрянка. В данное время продолжаются два боестолкновения.

На Сиверском направлении с начала суток противник активных действий не проводил.

На Краматорском направлении подразделения Сил обороны отбили одну вражескую атаку в районе Часова Яра.

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На Торецком направлении наши защитники отбили четыре вражеские попытки вклиниться в нашу оборону в районах Дилиевки и Торецка, еще одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 15 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое, Орехов, Дачное и в направлении Покровска. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 13 атак. Вражеская авиация нанесла авиаудары по районам населенных пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Белицкое.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили один штурм вражеских войск в районе населенного пункта Шевченко.

Обстановка на Юге

На Гуляйпольском направлении противник штурмовых действий не проводил.

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На Ореховском направлении за текущие сутки состоялось одно боестолкновение вблизи Каменского, кроме того враг нанес авиаудары по населенным пунктам Малая Токмачка, Красная Криница, Новоданиловка, Плавни и Приморское.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудары по населенным пунктам Тягинка и Львово, штурмовых действий не проводил.