На фронті відбулося 38 боєзіткнень, на шести напрямках бої тривають, - Генштаб

На цей час загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 38, з них 15 - на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 19 липня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Соснівка, Хлібороб, Петрушівка, Велика Писарівка Сумської області.

Бойові дії на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося чотири ворожі атаки, одне боєзіткнення триває до цього часу. Авіація загарбників завдала чотирьох ударів, скинувши при цьому сім керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 130 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

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Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог двічі атакував у районах населених пунктів Липці та Стариця, боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку триває атака російських окупантів у районі Голубівки.

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців у районах населених пунктів Новий Мир, Торське, Серебрянка. Наразі тривають два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку з початку доби противник активних дій не проводив.

На Краматорському напрямку підрозділи Сил оборони відбили одну ворожу атаку в районі Часового Яру.

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На Торецькому напрямку наші захисники відбили чотири ворожі спроби вклинитися в нашу оборону в районах Диліївки та Торецька, ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 15 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Горіхове, Дачне та в напрямку Покровська. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 13 атак. Ворожа авіація завдала авіаударів по районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Білицьке.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили один штурм ворожих військ в районі населеного пункту Шевченко.

Обстановка на Півдні

На Гуляйпільському напрямку противник штурмових дій не проводив.

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На Оріхівському напрямку за поточну добу відбулось одне боєзіткнення поблизу Кам’янського, крім того ворог завдав авіаударів по населених пунктах Мала Токмачка, Червона Криниця, Новоданилівка, Плавні та Приморське.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаударів по населених пунктах Тягинка та Львове, штурмових дій не проводив.