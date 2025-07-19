У Часовому Яру бої в самому місті, - 24 ОМБр

У Часовому Яру тривають міські бої, раніше вони йшли вздовж каналу Сіверський Донець — Донбас, наразі вони йдуть в самому місті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільного" розповів пресофіцер 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Олег Петрасюк.

Вже рік воїни 24 ОБМр обороняють Часів Яр і за цей час росіяни постійно змінювали тактику.

"Спершу дуже інтенсивно штурмували малими групами, потім погода частіше дозволяла їм застосовувати техніку. Зараз вони знову штурмують малими групами. Штурми не припиняються навіть на день. Пробують нову тактику, застосовують мотоцикли", - сказав Петрасюк.

Пресофіцер також розповів, що російські військові регулярно здаються в полон.

"Проте не завжди їх вдається вивезти цілими та неушкодженими, оскільки до міста важко дістатися, ускладнена логістика", - зазначив військовий.

Петрасюк додав, що полонені розповіли про зменшення терміну навчання для мобілізованих росіян.

"За їх словами, підготовка складала 24 дні, цього звісно недостатньо, щоб привести себе в належні фізичні кондиції або опанувати якісь навички. Переважно вони мотивовані грошима або це колишні ув’язнені, які пішли воювати, аби вийти з тюрми", - розповів Петрасюк.

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