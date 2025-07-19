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Новости Бои за Часов Яр
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В Часовом Яре бои идут в самом городе, - 24 ОМБр

Бои в Часовом Яре

В Часовом Яре продолжаются городские бои, ранее они шли вдоль канала Северский Донец - Донбасс, сейчас они идут в самом городе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільного" рассказал пресс-офицер 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Олег Петрасюк.

Уже год воины 24 ОБМр обороняют Часов Яр, и за это время россияне постоянно меняли тактику.

"Сначала очень интенсивно штурмовали малыми группами, потом погода чаще позволяла им применять технику. Сейчас они снова штурмуют малыми группами. Штурмы не прекращаются даже на день. Пробуют новую тактику, применяют мотоциклы", - сказал Петрасюк.

Пресс-офицер также рассказал, что российские военные регулярно сдаются в плен.

"Однако не всегда их удается вывезти целыми и невредимыми, поскольку в город трудно добраться, усложнена логистика", - отметил военный.

Петрасюк добавил, что пленные рассказали об уменьшении срока обучения для мобилизованных россиян.

"По их словам, подготовка составляла 24 дня, этого конечно недостаточно, чтобы привести себя в надлежащие физические кондиции или овладеть какими-то навыками. Преимущественно они мотивированы деньгами или это бывшие заключенные, которые пошли воевать, чтобы выйти из тюрьмы", - рассказал Петрасюк.

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Автор: 

Донецкая область (10266) боевые действия (4540) 24 омб имени князя Данила Галицкого (263) Часов Яр (381) Бахмутский район (540)


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Хлопців шкода. Бо ... Біда, страшна біда, українці. Чмонько втратило віру у перемогу. Він сам це не прихловує. Проте воно працює й далі, щоб цю віру втратили й ми, українці. ОСЬ ЙОГО ВИРОК для України ! Я не розумію до якого часу можна терпіти ПЕСИМІСТА ! Він не розвалить країну, він її знищить.
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19.07.2025 11:25 Ответить
Українська парамедикиня, командирка медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова
в інтерв'ю проєкту https://www.youtube.com/watch?v=Wf5T3jf9TRc "Український свідок"
"Я до цього ставлюся філософськи. Ну що ж поробиш, якщо люди не хочуть до війська, захищати цю країну, то, значить, ми будемо цю країну віддавати росіянам", - зазначила парамедикиня.
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19.07.2025 12:22 Ответить
Через 50 днів Трумп дать Зеленському зброю та ракети, та введе пекельні санкції. Або ні, дасть собачий хер та хітро запитає пісюаніста - а чого ти не обстрілюєшь Москву? В тебе що, дебіл, ракетів власних нема? Ну ти й йолоп.
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19.07.2025 11:57 Ответить
 
 