В Часовом Яре бои идут в самом городе, - 24 ОМБр

В Часовом Яре продолжаются городские бои, ранее они шли вдоль канала Северский Донец - Донбасс, сейчас они идут в самом городе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільного" рассказал пресс-офицер 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Олег Петрасюк.

Уже год воины 24 ОБМр обороняют Часов Яр, и за это время россияне постоянно меняли тактику.

"Сначала очень интенсивно штурмовали малыми группами, потом погода чаще позволяла им применять технику. Сейчас они снова штурмуют малыми группами. Штурмы не прекращаются даже на день. Пробуют новую тактику, применяют мотоциклы", - сказал Петрасюк.

Пресс-офицер также рассказал, что российские военные регулярно сдаются в плен.

"Однако не всегда их удается вывезти целыми и невредимыми, поскольку в город трудно добраться, усложнена логистика", - отметил военный.

Петрасюк добавил, что пленные рассказали об уменьшении срока обучения для мобилизованных россиян.

"По их словам, подготовка составляла 24 дня, этого конечно недостаточно, чтобы привести себя в надлежащие физические кондиции или овладеть какими-то навыками. Преимущественно они мотивированы деньгами или это бывшие заключенные, которые пошли воевать, чтобы выйти из тюрьмы", - рассказал Петрасюк.

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