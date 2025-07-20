С начала суток на фронте произошло 56 боестолкновений, наибольшая активность врага - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 20 июля, на фронте произошло 56 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Издецкое, Поповка, Братеница, Чернацкое, Бунякино, Малушино, Нововасильевка, Белая Береза, Марьино Сумской области.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло девять вражеских атак, пять боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиация захватчиков нанесла 5 авиаударов, сбросив при этом шесть управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 111 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении продолжается атака российских захватчиков в районе Волчанска.

На Купянском направлении произошло две атаки российских оккупантов в районе Кондрашовки и в направлении Купянска.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи и в направлении Серебрянки. В данное время продолжаются три боестолкновения.

На Сиверском направлении с начала суток противник дважды атаковал позиции наших защитников в районах Выемки и Григорьевки.

На Краматорском направлении подразделения Сил обороны отбили одну вражескую атаку в направлении Предтечино.

На Торецком направлении наши защитники отражали пять вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах Дилиевки, Щербиновки, Русина Яра, Торецка и в направлении Катериновки, два боестолкновения еще продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 17 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Удачное, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево, Новопавловка, Ореховое, Алексеевка и в направлении Покровска, Мирнограда. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 14 атак.

На Новопавловском направлении украинские защитники отражали 11 штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Ялта, Мирное, Толстой, Воскресенка, Малиевка, Зеленое Поле, Темировка и Новополье.

Ситуация на юге

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях противник штурмовых действий не проводил, но нанес авиаудары по населенным пунктам Плавни, Приморское и Отрадокаменка.

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