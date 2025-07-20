С начала суток на фронте произошло 56 боестолкновений, наибольшая активность врага - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб
С начала суток воскресенья, 20 июля, на фронте произошло 56 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Издецкое, Поповка, Братеница, Чернацкое, Бунякино, Малушино, Нововасильевка, Белая Береза, Марьино Сумской области.
Боевые действия на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло девять вражеских атак, пять боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиация захватчиков нанесла 5 авиаударов, сбросив при этом шесть управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 111 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении продолжается атака российских захватчиков в районе Волчанска.
На Купянском направлении произошло две атаки российских оккупантов в районе Кондрашовки и в направлении Купянска.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи и в направлении Серебрянки. В данное время продолжаются три боестолкновения.
На Сиверском направлении с начала суток противник дважды атаковал позиции наших защитников в районах Выемки и Григорьевки.
На Краматорском направлении подразделения Сил обороны отбили одну вражескую атаку в направлении Предтечино.
На Торецком направлении наши защитники отражали пять вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах Дилиевки, Щербиновки, Русина Яра, Торецка и в направлении Катериновки, два боестолкновения еще продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 17 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Удачное, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево, Новопавловка, Ореховое, Алексеевка и в направлении Покровска, Мирнограда. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 14 атак.
На Новопавловском направлении украинские защитники отражали 11 штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Ялта, Мирное, Толстой, Воскресенка, Малиевка, Зеленое Поле, Темировка и Новополье.
Ситуация на юге
На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях противник штурмовых действий не проводил, но нанес авиаудары по населенным пунктам Плавни, Приморское и Отрадокаменка.
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