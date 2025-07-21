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Новости Атаки дронов в Херсоне
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Россияне атаковали дронами Херсон: ранена женщина

атака дрона с боеприпасом

В результате ночной атаки дрона по жилым кварталам Херсона ранения получила 63-летняя женщина.

Об этом сообщила Херсонская ГОА, передает Цензор.НЕТ.

По данным администрации, россияне атаковали Днепровский район города с беспилотника. Женщина находилась в квартире во время сбрасывания взрывчатки. Она получила контузию, закрытую черепно-мозговую травму и порезы от стекла. Пострадавшая госпитализирована, она под наблюдением медиков.

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Херсон (2968) дроны (4324) Херсонская область (5037) Херсонский район (460)


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