Россияне атаковали дронами Херсон: ранена женщина
В результате ночной атаки дрона по жилым кварталам Херсона ранения получила 63-летняя женщина.
Об этом сообщила Херсонская ГОА, передает Цензор.НЕТ.
По данным администрации, россияне атаковали Днепровский район города с беспилотника. Женщина находилась в квартире во время сбрасывания взрывчатки. Она получила контузию, закрытую черепно-мозговую травму и порезы от стекла. Пострадавшая госпитализирована, она под наблюдением медиков.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль