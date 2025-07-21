Россияне атаковали дронами Херсон: ранена женщина

В результате ночной атаки дрона по жилым кварталам Херсона ранения получила 63-летняя женщина.

Об этом сообщила Херсонская ГОА, передает Цензор.НЕТ.

По данным администрации, россияне атаковали Днепровский район города с беспилотника. Женщина находилась в квартире во время сбрасывания взрывчатки. Она получила контузию, закрытую черепно-мозговую травму и порезы от стекла. Пострадавшая госпитализирована, она под наблюдением медиков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: семеро пострадавших, в том числе ребенок и четверо сотрудников полиции. ФОТОрепортаж