Росіяни атакували дронами Херсон: поранена жінка

Унаслідок нічної атаки дрона по житлових кварталах Херсона поранення дістала 63-річна жінка.

Про це повідомила Херсонська МВА, передає Цензор.НЕТ.

За даними адміністрації, росіяни атакували Дніпровський район міста з безпілотника. Жінка перебувала у квартирі під час скиду вибухівки. Вона дістала контузію, закриту черепно-мозкову травму та порізи від скла. Потерпілу госпіталізовано, вона під наглядом медиків.

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