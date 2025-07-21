Росіяни атакували дронами Херсон: поранена жінка
Унаслідок нічної атаки дрона по житлових кварталах Херсона поранення дістала 63-річна жінка.
Про це повідомила Херсонська МВА, передає Цензор.НЕТ.
За даними адміністрації, росіяни атакували Дніпровський район міста з безпілотника. Жінка перебувала у квартирі під час скиду вибухівки. Вона дістала контузію, закриту черепно-мозкову травму та порізи від скла. Потерпілу госпіталізовано, вона під наглядом медиків.
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