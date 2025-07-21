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Новини Фото обстріли Херсонщини
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Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: семеро постраждалих, зокрема дитина і четверо працівників поліції. ФОТОрепортаж

Минулої доби росіяни з  артилерії, мінометів та  БпЛА атакували деокуповані населені пункти Херсонського та Бериславського районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонщини.

На світанку росіяни здійснили комбінований обстріл Зимівника з артилерії та БпЛА. Через скиди вибухівок із безпілотників пошкоджено житловий будинок і два автомобілі. Внаслідок артобстрілу відбулося пряме влучання снаряда у приватний будинок. Постраждали 51-річний чоловік та його 17-річна донька. У дівчини діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, струс головного мозку, контузію й відкрите уламкове поранення ноги. Її батько дістав контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, термічний опік грудної клітини й отруєння продуктами горіння. Двоповерховий будинок родини значно пошкоджено.

У Микільському в результаті удару FPV-дроном постраждав 47-річний чоловік. Його ушпиталили з черепно-мозковою травмою, контузією, уламковим пораненням обличчя.

У Новорайській громаді окупанти атакували ударними дронами торгівельний центр, будівля якого пошкоджена попередніми обстрілами. Також пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Артилерійським вогнем пошкоджено приватний будинок у Зеленівці. Ще два житлові будинки пошкоджено у Степанівці внаслідок атаки FPV-дроном.

У Дніпровському районі Херсону внаслідок артобстрілу пошкоджено чотири приватні будинки й автомобіль.

У Корабельному районі військові РФ вдарили FPV-дроном по багатоквартирному будинку, який пошкоджено.

На світанку в мікрорайоні "Таврійський" російські військові атакували дроном типу "FPV" автомобілі, зазнали пошкоджень три транспортні засоби. Росіяни гатили з артилерії по центральній частині міста. Пошкоджено адміністративну будівлю медичного закладу.

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Херсонщина
Херсонщина
Херсонщина
Херсонщина
Херсонщина
Херсонщина
Херсонщина
Херсонщина
Херсонщина

Автор: 

Херсон (3515) Херсонська область (6030) Бериславський район (107) Херсонський район (467) Микільське (4) Степанівка (3) Зеленівка (13) Зимівник (2)


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21.07.2025 12:28 Відповісти
 
 