Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: семеро постраждалих, зокрема дитина і четверо працівників поліції. ФОТОрепортаж

Минулої доби росіяни з артилерії, мінометів та БпЛА атакували деокуповані населені пункти Херсонського та Бериславського районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонщини.

На світанку росіяни здійснили комбінований обстріл Зимівника з артилерії та БпЛА. Через скиди вибухівок із безпілотників пошкоджено житловий будинок і два автомобілі. Внаслідок артобстрілу відбулося пряме влучання снаряда у приватний будинок. Постраждали 51-річний чоловік та його 17-річна донька. У дівчини діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, струс головного мозку, контузію й відкрите уламкове поранення ноги. Її батько дістав контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, термічний опік грудної клітини й отруєння продуктами горіння. Двоповерховий будинок родини значно пошкоджено.

У Микільському в результаті удару FPV-дроном постраждав 47-річний чоловік. Його ушпиталили з черепно-мозковою травмою, контузією, уламковим пораненням обличчя.

У Новорайській громаді окупанти атакували ударними дронами торгівельний центр, будівля якого пошкоджена попередніми обстрілами. Також пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Артилерійським вогнем пошкоджено приватний будинок у Зеленівці. Ще два житлові будинки пошкоджено у Степанівці внаслідок атаки FPV-дроном.

У Дніпровському районі Херсону внаслідок артобстрілу пошкоджено чотири приватні будинки й автомобіль.

У Корабельному районі військові РФ вдарили FPV-дроном по багатоквартирному будинку, який пошкоджено.

На світанку в мікрорайоні "Таврійський" російські військові атакували дроном типу "FPV" автомобілі, зазнали пошкоджень три транспортні засоби. Росіяни гатили з артилерії по центральній частині міста. Пошкоджено адміністративну будівлю медичного закладу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни поранили за день чотирьох людей у Херсоні. ФОТОрепортаж





















