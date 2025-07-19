Росіяни поранили за день чотирьох людей у Херсоні. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 19 липня російські війська кілька разів атакували Херсон, під обстрілами також перебували Дудчани.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Корабельному районі Херсона внаслідок атаки російського дрона постраждали двоє людей.



Так, близько четвертої години ранку вибухнув ворожий дрон, який залетів у вікно приватного будинку. Внаслідок чого постраждали чоловіки, 28 та 34 років. Їх у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. У потерпілих діагностували вибухові та черепно-мозкові травми. В одного - уламкове поранення гомілки. Медики надали їм необхідну допомогу.

Увечері стало відомо, що також до лікарні доправили жителя Херсона, який постраждав внаслідок атаки російського безпілотника. 59-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму. Нині медики його дообстежують та надають потерпілому необхідну допомогу.

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Крім того, через російську дронову атаку у Корабельному районі Херсона постраждав ще один місцевий житель.



Внаслідок скидання вибухівки з дрона забійну рану колінного суглобу та садна голови дістав 40-річний чоловік. Лікарі надали потерпілому допомогу. В подальшому він лікуватиметься амбулаторно.

Також сьогодні вдень російські окупаційні війська обстріляли Дудчани.



Через ворожу атаку в населеному пункті пошкоджено кілька житлових будинків. В одному з них спалахнула пожежа. На щастя, серед місцевих жителів постраждалих немає.

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