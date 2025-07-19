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Жінка загинула, підірвавшись на міні у Бериславі
У Бериславі на Херсонщині через підрив на міні загинула місцева жителька.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, трагедія сталась вчора ввечері.
"Внаслідок детонації травми, несумісні з життям, дістала жінка 1960 року народження. Щирі співчуття рідним та близьким загиблої", - зазначив очільник області.
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показати весь коментар19.07.2025 16:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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