Жінка загинула, підірвавшись на міні у Бериславі

У Бериславі на Херсонщині через підрив на міні загинула місцева жителька.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, трагедія сталась вчора ввечері.

"Внаслідок детонації травми, несумісні з життям, дістала жінка 1960 року народження. Щирі співчуття рідним та близьким загиблої", - зазначив очільник області.

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