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Новини Підрив на міні
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Жінка загинула, підірвавшись на міні у Бериславі

На Харківщині через детонацію вибухонебезпечного предмета постраждали дві дитини

У Бериславі на Херсонщині через підрив на міні загинула місцева жителька.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, трагедія сталась вчора ввечері.

"Внаслідок детонації травми, несумісні з життям, дістала жінка 1960 року народження. Щирі співчуття рідним та близьким загиблої", - зазначив очільник області.

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Автор: 

вибух (4564) Берислав (203) міна (394) Херсонська область (6025) Бериславський район (104)


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Це одразу напроти Нової Каховки, між ними лише ріка. Всі Каховки під орками ( лівий берег)
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19.07.2025 16:35 Відповісти
 
 