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Новини Підрив на міні
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Троє волонтерів підірвались на російській міні на Херсонщині

міна

Напередодні ввечері у Велетенському на Херсонщині троє волонтерів підірвались на російській міні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

"Авто, в якому вони перебували, наїхало на вибуховий пристрій. Чоловіки, 30, 32 та 57 років, дістали мінно-вибухові травми та контузії. Стан потерпілих - легкий, медики призначили їм амбулаторне лікування", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Вибухонебезпечний предмет здетонував під машиною розмінування на Харківщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4564) міна (392) Херсонська область (6025) Херсонський район (463) Велетенське (5)


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