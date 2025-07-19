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Троє волонтерів підірвались на російській міні на Херсонщині
Напередодні ввечері у Велетенському на Херсонщині троє волонтерів підірвались на російській міні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
"Авто, в якому вони перебували, наїхало на вибуховий пристрій. Чоловіки, 30, 32 та 57 років, дістали мінно-вибухові травми та контузії. Стан потерпілих - легкий, медики призначили їм амбулаторне лікування", - йдеться у повідомленні.
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